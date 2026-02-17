Денят на котката: Празник на мъркащите ни приятели

Денят на котката се празнува на различни дати в различни страни, като всяка култура има свои традиции и причини за честването. Най-широко разпространен е 17 февруари, който се отбелязва в Италия, България и много европейски държави като Световен ден на котката, с акцент върху грижата за домашните и уличните котки и насърчаване на осиновяването. В Русия, Япония и някои азиатски страни котките се празнуват на 8 август, като ден за почит към домашните любимци и символи на късмет и благополучие. В Япония дори 22 февруари е обявен за Ден на котешкото мъркане. Великобритания и САЩ отбелязват 27 февруари като Ден на черната котка, целящ борба с предразсъдъците и суеверията около тях.

Снимка: iStock

Идеята за Деня на котката възниква в Италия през 2002 г., но днес празникът се чества в почти целия свят. Основната цел е да привлече внимание към нуждите на котките – както домашни, така и улични, и да насърчи отговорното им отглеждане. Много организации използват този ден, за да популяризират осиновяването на котки от приюти, да предоставят информация за грижата за тях и да напомнят, че котките заслужават любов и внимание, дори когато не са "нашите" котки.

Котките имат уникална способност да влияят върху емоционалното ни здраве. Изследвания показват, че гушкането и галенето на котка намалява стреса, тревожността и дори кръвното налягане. Те са естествени космати терапевти на четири лапи, които могат да осветят и най-мрачния ден с тихото си присъствие и нежните си мъркания, които много хора определят за "лекуващи".

Повече от празник

В следващите редове ви предлагаме няколко идеи, с които да отбележите деня, посветен на котките:

Осиновяване, помощ или подкрепа към приют: Ако обмисляте да си вземете домашен любимец, това е идеалният момент. Дори и да не можете да осиновите котка, дарения и доброволчество към приюти могат да бъдат идеалният начин да помогнете за по-добър живот на четириногите, които нямат дом.

Грижа за домашната котка: Подарете на своя любимец време и внимание. Нови играчки, здравословни и вкусни лакомства са начин да укрепите връзката с мъркащия ви приятел. Но не забравяйте, че социализацията и "общуването" с тях са важни всеки ден, а не само на 17 февруари.

Снимка: iStock

Образование и информираност: Вече знаете, че днешната дата се свързва с котките. Затова може да отделите време точно сега и да научите повече за нуждите на домашния любимец - правилна хранене, изисквания за добро здраве, решения за безопасна среда и внимание към емоционалните им нужди.

Креативност и забавление: Ако обичате котки, просто се опитайте да вдъхновите близки и познати, като им покажете чрез снимки, рисунки и различни кампании колко уникални създания са те.

Почит към котките

Те присъстват в културите на човечеството от хилядолетия – от почитаните котки в Древен Египет до японските манеки-неко, символизиращи късмет и просперитет. В литературата, изкуството и поп културата котките често са изобразявани като интелигентни, остроумни и малко загадъчни същества, които наблюдават света с тихо любопитство.

В Древен Египет котките са били свещени животни. Богинята Бастет е изобразявана като жена с котешка глава и е символ на домашния уют, плодородието и защита от злото. Семействата държали котки вкъщи не само за компания, но и защото вярвали, че те защитават от зли духове и плъхове. Дори убийството на котка се е наказвало със смърт.

Япония е известна с култа към котките. Най-известният символ е манеки-неко – статуетка на котка, която маха с лапа и носи късмет, богатство и здраве. В Япония има и „котешки села“ като Таширо-Джима, където котките са повече от хората и се считат за пазители на острова.

В Турция котките са почитани още от османско време. В Истанбул хората често оставят храна и вода за уличните котки, а животът им се цени високо. Има дори известни истории за котки, които са живели свободно на джамии и обществени места, като се ползват с уважение от местните.

Снимка: iStock

В Русия котките също имат специален статус, особено в миналото, когато са били пазители на хранилища и библиотеки от мишки. В Санкт Петербург има и Котешки музеи, а котките на местни корабостроителници и библиотеки често се считат за символи на добър късмет.

В Италия котките са част от културния живот и се празнуват официално с Деня на котката на 17 февруари. В много италиански градове има специални събития, посветени на осиновяването и грижата за бездомните котки.

Денят на котката не е само повод да погалим любимия си пухкав приятел. Той е възможност да се замислим за значението на всички котки – домашни или бездомни – и да се погрижим за тях. Това е ден за любов, внимание и уважение към животните, които обогатяват живота ни с присъствието си.