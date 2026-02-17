Астрономи: Комета рязко забави ход и започна да се върти назад

Астрономи са наблюдавали необичайно поведение на кометата от семейството на Юпитер 41P/Tuttle–Giacobini–Kresac: след преминаване през перихелий през 2017 г., тя драстично забавя въртенето си и след това напълно променя посоката си. Новите открития се основават на повторен анализ на изображения, направени от космическия телескоп Хъбъл. Това се посочва в материала на Phys.org.

Кометата, която започна да се върти назад

По време на близкото си приближаване до Слънцето през април 2017 г., периодът на въртене на ядрото на кометата се е увеличил повече от два пъти - от около 20 часа на 53 часа само за два месеца. Учените отдават това на струйни изхвърляния на газ и прах от повърхността на ядрото, които създават въртящ момент и могат драстично да променят скоростта на въртене на небесното тяло.

Прочетете също: Кометата 3I/ATLAS предизвика слухове за НЛО: Какво казват учените?

Когато кометата се появи отново в края на 2017 г., астрономите откриха още по-изненадващ ефект: периодът ѝ на въртене се е съкратил до 14,4 часа. Това означава, че между април и декември ядрото трябва да е спряло напълно да се върти и да е започнало да се върти в обратна посока. Изследователите смятат, че „моментът на спиране“ е настъпил около юни 2017 г.

Допълнителни измервания показаха, че диаметърът на ядрото на кометата е около 500 метра, а активността му намалява през годините: делът на активната повърхност е намалял значително в сравнение с началото на 2000-те. Това показва постепенна еволюция на повърхността и изчерпване на летливите вещества.

НАСА проследява астероид, доближаващ се към Земята: Има ли заплаха?

Учените предупреждават, че подобни хаотични промени в въртенето биха могли да имат фатални последици. В песимистичен сценарий ядрото на кометата може да се срине от прекомерно „въртене“ само за няколко десетилетия - много по-рано от края на динамичния ѝ „живот“ в орбита около Слънцето.

Припомняме, че легендарният телескоп Хъбъл може да приключи мисията си, като падне на Земята. Проучване показва вероятното време на падане и потенциалните опасности от отломки.Swift беше изстрелян в ниска околоземна орбита през 2004 г., за да изучава най-мощните космически експлозии, гама-лъчеви изблици, използвайки три телескопа, работещи на различни дължини на вълните. Въпреки това, по време на периоди на повишена слънчева активност, атмосферното съпротивление се е увеличило и орбитата на космическия кораб е започнала да намалява по-бързо от очакваното. НАСА изчислява, че при сегашната му траектория има около 50% риск от неконтролирано повторно влизане в земната атмосфера до средата на 2026 г.

Прочетете също: НАСА засне „тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета