Разширени пори? Тези 5 домашни трика ги стягат за минути

Големите пори са често срещан проблем, който може да накара кожата да изглежда по-груба и неравна. Много хора посягат към агресивни продукти и химически процедури, без да знаят, че има и по-щадящи, естествени начини да подобрят вида на кожата си. Добрата новина е, че не е нужно да пълните банята си с нови скъпо струващи козметични продукти, за да видите реални резултати.

Още: Истинската причина да плачем, когато режем лук, ще ви изненада

С няколко прости съставки, които вероятно вече имате у дома, можете временно да стегнете порите и да освежите лицето си. В следващите редове ще откриете лесни и достъпни методи, които не изискват химикали, а само малко време и постоянство.

5 напълно натурални формули за стягане на порите „направи си сам“

Ако появата на по-малки пори е нещо, от което бихте искали да се възползвате без химикали, прочетете нататък! Ето всичко, от което се нуждаете, за да ги стегнете без химикали:

Замразете ги

Вярвате или не, простото втриване на кубчета лед върху порите ви временно ще създаде усещане за по-стеснени пори. Просто хвърлете няколко кубчета лед в кърпа и разтривайте лицето си с това всяка сутрин и/или вечер. Това е особено забавно в топлите летни дни!

Доматен сок

Още: Сбогом суха кожа! 10 трика, които ще я спасят тази зима

Обикновеният доматен сок ще направи чудеса при появата на разширени пори. Стягащото му действие наистина ще стегне бързо порите! Нанесете маска от доматен сок директно върху кожата (можете да използвате четка за грим, за да го нанесете равномерно, ако желаете) и я оставете да действа 20 до 30 минути. След това изплакнете сока и в резултат на това ще видите малко по-малки пори!

Охладете с алое вера

Пресният гел от алое вера не е само за слънчеви изгаряния; нанесете го върху лицето на тънък слой, оставете го да престои известно време и след това изплакнете за видимо подобрен размер на порите. Още едно забавно средство за предстоящите топли месеци!

Намалете ги с лимони

Още: Две домашни рецепти за меки устни и копринена кожа през зимата

Намалете периметъра на порите, като натъркате резен пресен лимон по лицето си. Естествените ензими в лимоновия сок ще стегнат разширените пори.

Помощ от бадеми

Направете бадемова паста с помощта на кухненски робот от накиснати бадеми и нанесете тази паста върху лицето си за около 30 минути. Ще изплакнете маската, за да видите стеснени пори - и освен това, ако попадне малко в устата ви, ще имате допълнителен протеин за деня!

Чудесен страничен ефект от природните средства е, че не е нужно да се обаждате на Спешна медицинска помощ, ако случайно погълнете веществото, което използвате, защото те са натурални и няма да ви навредят!

Още: Грешката, която състарява ръцете ви - и как да я поправите

Както виждате, не е нужно да разчитате на агресивни продукти, за да подобрите външния вид на кожата си. Понякога най-простите решения се оказват най-ефективни. Лед, доматен сок, алое вера, лимон или бадеми – всичко това може да бъде част от една по-естествена и щадяща грижа за кожата.

Важно е да помните, че резултатите са временни и постоянството има значение. Наблюдавайте как реагира кожата ви и избирайте методите, които ѝ понасят най-добре. Малките ежедневни навици често водят до най-видимата разлика.