Сериозно увеличение при пътуванията на българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през 2025 г. са 9 848 200 или с 6,3 на сто повече от 2024 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през 2025 г. формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41,2 на сто, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40,8 на сто, и със служебна цел - 18 на сто.

Посещения на чужденци в България

Посещенията на чужди граждани в България през 2025 г. са 13 608 200, или с 2,7 на сто повече в сравнение с предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 45 на сто, следван от посещенията с цел почивка и екскурзия - 44,4 на сто, и със служебна цел - 10,6 на сто.

Транзитните преминавания през страната през 2025 г. са 32,8 на сто (4 468 800) от всички посещения на чужди граждани в България.

Ръст от 5,8 на сто на туристите през 2025 г. спрямо предходната година отчита туристическият сектор по окончателни данни на НСИ, представени по-рано днес от министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош. По думите на Боршош това е първата година, в която посетителите надхвърлят 9,5 милиона, което той определи като силен показател за развитието на сектора.

