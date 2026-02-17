Веласкес ще трябва да почака още малко, за да си върне основен коз в битката за титлата

Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще трябва да прояви още малко търпение до окончателното завръщане на централния защитник Кристиан Макун. Бранителят пропусна последните три мача на "сините" и няма да бъде на разположение и за срещата с ЦСКА 1948 през уикенда. Той обаче се очаква да бъде на линия за по-следващия мач срещу Локомотив София, съобщава Dsport.

Макун пропуска и гостуването на ЦСКА 1948, но се завръща скоро

Макун е един от основните "козове" на Веласкес в битката за титлата в Първа лига, тъй като е основен футболист в отбраната на Левски. Той и Кристиан Димитров оформиха тандем, който се оказа много солиден през есенния дял, а това пък отведе "сините" до завидната позиция, в която се намират в момента - със седем точки аванс пред шампиона Лудогорец. Съвсем скоро Макун отново ще бъде на разположение на Веласкес.

Още: От БФС обясниха, че няма дузпа за Левски, а после им пратиха Гидженов

Макун вече пропусна три мача, очаква се да е на линия за домакинството на Локо София

Иначе националът на Венецуела пропусна мачовете с Ботев Враца и Ботев Пловдив в първенството, както и с Лудогорец за Купата на България. Неговата липса не се усети осезаемо, като "сините" задържаха добро равнище на игра в защита. Все още има надежди, че Макун може да влезе в групата за мача с ЦСКА 1948, но едва ли ще бъде готов да бъде титуляр от първата минута.

Левски ще гостува в Бистрица в неделя в момент, в който ЦСКА 1948 изглежда разклатен - две поредни загуби от ЦСКА и треньорска смяна. "Сините" по традиция играят силно в Бистрица, но пък през първия полусезон имаха сериозни трудности в мача с ЦСКА 1948 на "Герена". Иначе мачът с Локомотив София, в който Макун се очаква да се завърне, ще се изиграе на 1 март на стадион "Георги Аспарухов"

Още: Левски разкарва трансферно желание на Веласкес, по което "сините" работиха с месеци