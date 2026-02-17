"Преодоляхме окончателно ковид кризата": Боршош с добри новини за туризма (ВИДЕО)

Сектор "Туризъм" е преодолял окончателно ковид кризата, обяви по време на брифинг в Министерски съвет министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош. От думите му стана ясно, че 2025 година е била добра и силна за възстановяването на водещи пазари за страната ни и за развитието на така наречените "крила на сезона". "Изпращаме много добра и силна година. Година, в която Министерство на туризма показа, че може да работи с всички, които развиват българския туризъм, да ги подкрепя и в същото време да води и лидира този процес", каза още Боршош.

Ръстът на водещи пазари

Страната ни е регистрирала ръст за няколко водещи пазари, които по думите на министъра, са важни.

Той е най-радостен от ръста на турския пазар, който е 61%.

"Имаме изключителен ръст на пазар Израел с 30%, Германия, водещ основен пазар, който беше в трудна ситуация, той пострада много и след ковид кризата имаме ръст от 24%. Това е нещо, което специално отбелязвам, защото той беше основен педи ковид кризата. Сега успяхме да го възстановим", коментира още Боршош.

"Крилата на сезона"

Министърът се похвали и че тази година страната ни е успяла да направи нещо, за което се говори отдавна в българския туризъм.

"Успяхме да развием "крилата на сезона". Освен класическите три месеца - юни, юли и август, тази година имаме за 5% ръст април, 7.8% за май, 5.2% за септември и 11% за октомври", добави Боршош.

Той уточни, че резултатите са станали благодарение на целенасочени кампании.