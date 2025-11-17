Управляващите назначиха наследник на Румен Спецов начело на НАП

На 17 ноември Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител на "Лукойл" у нас съгласно правителствено решение № 796 от 14 ноември. Негов наследник начело на приходната агенция ще е Христо Марков. Досегашният зам.-изпълнителен директор на НАП вече е назначен като изпълнителен директор, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Правителственото решение е прието неприсъствено, добавят от кабинета на Росен Желязков.

Кой е Христо Марков?

Правителството не предоставя биография на новия шеф на приходната агенция. През уикенда, когато вече беше ясно, че Спецов ще поеме нова роля - да може да се разпорежда с активите на "Лукойл" България в режим на действащи санкции (получихме дерогация от САЩ до края на април 2026 г.), управляващите загатнаха, че вероятният негов наследник в НАП ще е някой от заместниците му.

В ефира на "Нова телевизия" Деница Сачева от ГЕРБ обяви, че е много вероятно досегашен заместник на Румен Спецов да поеме НАП, защото би имал нужния опит и експертност.

