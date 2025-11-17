Спорт:

Управляващите назначиха наследник на Румен Спецов начело на НАП

17 ноември 2025, 18:01 часа 589 прочитания 0 коментара
На 17 ноември Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител на "Лукойл" у нас съгласно правителствено решение № 796 от 14 ноември. Негов наследник начело на приходната агенция ще е Христо Марков. Досегашният зам.-изпълнителен директор на НАП вече е назначен като изпълнителен директор, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Правителственото решение е прието неприсъствено, добавят от кабинета на Росен Желязков.

Още: "Аз не отговарям за този избор": Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл"

Кой е Христо Марков?

Правителството не предоставя биография на новия шеф на приходната агенция. През уикенда, когато вече беше ясно, че Спецов ще поеме нова роля - да може да се разпорежда с активите на "Лукойл" България в режим на действащи санкции (получихме дерогация от САЩ до края на април 2026 г.), управляващите загатнаха, че вероятният негов наследник в НАП ще е някой от заместниците му.

В ефира на "Нова телевизия" Деница Сачева от ГЕРБ обяви, че е много вероятно досегашен заместник на Румен Спецов да поеме НАП, защото би имал нужния опит и експертност.

Още: Деница Сачева се отрече от думи по адрес на Спецов: Защо човек, "ощетил държавата", продължава да бъде шеф на НАП?

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
