Ричард Алибегов: Секторът ни отдавна работи с еврото, но банките нямат наличност

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS Ричард Алибегов, председател на управителния съвет на Българската асоциация на заведенията (БАЗ), анализира първите стъпки на бизнеса към новата валута. Според него секторът е подготвен, но софтуерните изисквания и банковата логистика създават излишни пречки пред плавното преминаване към еврото. Алибегов посочи, че макар бизнесът от години да оперира с европейската валута, изискването за светкавична смяна на цените в новогодишната нощ е предизвикало технически затруднения. Относно актуалните законопроекти за таван на надценките, той изрази мнение, че държавната намеса в пазарната икономика е опасен прецедент.

Председателят на БАЗ обясни, че преходът е започнал със софтуерни проблеми в полунощ на 1 януари. „Нашият сектор отдавна работи с еврото – и хотелиерският, и ресторантьорският, така че нямаше сътресения. Проблемът беше изискването от 00:01 ч. цените вече да са в евро. Това беше излишно и създаде малко хаос, тъй като никой не работи на Нова година в IT компаниите. Имаше алгоритми, които не сработиха – излизаха суми в евро в лева, суми в лева в евро, блокираха касови апарати“, поясни Алибегов.

Той допълни, че към момента по-голямата част от оборота все още е в левове: „Около 15% е оборотът в евро. Хората масово си плащат в левове“.

Ричард Алибегов алармира за сериозен логистичен проблем с кешовите наличности в банковата система. „Банките нямат достатъчно евро. В малките населени места е трагично - там изобщо няма евро в обращение. Дори в големите търговски банки, ако искате да смените пакет от 3000-5000 евро на дребни банкноти и монети, ви казват да дойдете след пет дни. Законът казва: когато хората плащат в лева, вие връщате в евро, освен ако нямате. Ами, ние, като няма откъде да вземем евро, започваме да връщаме левове“, сподели той.

Относно предложението за таван от 20% на надценките за основни храни, Алибегов беше категоричен: „Това е невъзможно. В условия на пазарна икономика не мога да си представя как държавата ще вкара такъв таван. С това се връщаме в комунизма, от който избягахме“.

Алибегов подчерта, че цените се формират от разходите, които сериозно са се повишили. „За последните шест месеца имаме 30% поскъпване на тока и над 45% скок на наемите. Това са факторите, определящи крайната цена, заедно с работната заплата и осигуровките. Ако тези 20% надценка не стигат на предприятието да си покрие разходите, откъде ще ги вземе?“, попита риторично той.

Алибегов коментира и ситуацията в столицата, като припомни протестите на бранша срещу вдигането на таксите за паркиране. „Протестирахме срещу увеличението на таксата, разширяването на зоната и самото превалутиране, което беше скандално – общината реши, че 1 лев е 1 евро, при фиксиран курс 1.955. Слава Богу, съдът спря това решение“, заяви той.

