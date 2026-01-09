Радар за икономика: Най-важните новини на 9 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 9 януари 2026 г.

Разбулен мит за еврото: В чужбина не ми вземат българското, тук ми връщат чуждо

Има ли разлика между "българско" евро и "чуждо", когато плащаме в търговски обекти или получаваме ресто от тях? Този въпрос излезе на дневен ред от 1 януари 2026 г., когато у нас започна разплащането с единната европейска валута в резултат от влизането на България в еврозоната. Клиент се оплакал от двоен стандарт, защото в Гърция не му приели "българското" евро преди 1 януари 2026 г. - датата на официалното ни членство в еврозоната. След като от Actualno.com запознахме с този случай Комисията за защита на потребителите (КЗП) и ги попитахме има ли разлика между български евробанкноти и монети, от една страна, и чужди, от друга, от КЗП обявиха категорично, че разлика няма.

България е трета по поскъпване на жилищата в Европейския съюз

С евро или без поскъпването на жилищата у нас продължава. България е на трето място сред държавите членки на Европейския съюз по нарастване на цените на жилищата на годишна база през третото тримесечие на 2025 г. Това показват публикуваните днес данни на Евростат. За една година цените на жилищата у нас са нараснали с 15,4 на сто. По-висок ръст е отчетен единствено в Унгария - 21,1 на сто, и в Португалия - 17,7 на сто.

Няма Китай, няма Турция - без Европа "Газпром" потъва

Други проблеми имат в Русия. Руският енергиен гигант "Газпром" загуби европейския си пазар - основната сцена за големи приходи, а алтернативите далеч не компенсират загубите. Това коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, която цитира продължаващите да шокират финансови данни на руската компания. Според тях през 2025 г. износът на газ по тръбопроводи на "Газпром" за Европа спада с 44%.

Американски петролни компании ще инвестират 100 млрд. долара във Венецуела: Обещание на Тръмп

Най-малко 100 милиарда долара ще бъдат инвестирани от големи американски петролни компании във Венецуела. Това обещание направи американският президент Доналд Тръмп преди среща с индустрията. "САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на петролната индустрия", написа той.

Страните от ЕС дадоха зелена светлина на спорното споразумение с Меркосур

А в Европа ЕС даде дългоочакваното си одобрение за сключването на огромна търговска сделка с южноамериканския блок Меркосур, подкрепяна от бизнес групи, но срещнала съпротива от много европейски фермери, като преодоля опозицията, водена от Франция. Повечето от 27-те държави членки на Европейския съюз подкрепиха споразумението на среща на посланиците в Брюксел като по този начин проправиха пътя за подписването му в Парагвай следващата седмица.

