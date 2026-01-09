КЗП установи нелоялни практики при продажби, организирани в хотели и конферентни зали

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при продажба на стоки извън търговския обект по време на презентации, организирани в хотели и конферентни зали, съобщиха от регулатора В тази връзка на 9 януари 2026 г. КЗП прие решение относно нелоялни търговски практики при организиране на презентационни и демонстрационни събития за продажба на стоки, провеждани извън търговски обекти.

Проверката показва модел на търговско поведение, при който потребителите са канени основно чрез телефонни обаждания, като достъп до събитието получават само предварително селектирани лица. В хода на презентациите се демонстрират уреди, представяни като продукти за здраве и домашен комфорт, без в общата част на събитието да се съобщават продажни цени, крайна стойност на сделката или условия за плащане. Тази информация се предоставя индивидуално, в рамките на лични разговори между търговски представители и участници, извън официалната презентация.

Установено е също, че в рамките на индивидуалните срещи на потребителите се създава впечатление за значително намаляване на първоначално обявени цени чрез отстъпки и „подаръци“, като паралелно се представят кредитни условия по опростен и устен начин, без да се обясни ясно, че покупката ще бъде обвързана със сключване на договор за потребителски кредит от разстояние.

"Потребителят не е информиран за правното значение на действията си"

При конкретния проверен случай договорните отношения са били финализирани чрез въвеждане на код от текстово съобщение, който на практика е активирал електронно подписване на документи от името на потребителя, включително договор за потребителски кредит, без потребителят да бъде своевременно информиран за правното значение на действията си. Представянето е изградено така, че да внушава на участниците, че предлаганите продукти са утвърдени и надеждни, включително чрез показване на брандове и твърдения, че събитието или стоките имат подкрепа от външни партньори. Тези послания са били използвани за повишаване на доверието в търговската оферта, но при проверката не са предоставени документи, които да потвърдят, че такава подкрепа действително съществува, посочват от КЗП.

Освен това търговецът не е представил и доказателства за твърдените в разговорите здравни и функционални ползи на продуктите, въпреки че такива са били официално изискани.

Комисията прие, че описаният модел на продажби, осъществявани извън търговски обект, в съчетание с непълна, индивидуализирана и подвеждаща информация относно съществените характеристики на офертата и механизма за сключване на договорите, може да възпрепятства средния потребител да разбере действителния търговски последици сделката и да доведе до вземане на търговско решение, което не би било взето при условия на пълна прозрачност и информираност.