За първи път от два месеца: Пълен с втечнен газ танкер премина през Ормузкия проток

28 април 2026, 15:09 часа 400 прочитания 0 коментара
Изцяло натоварен с втечнен природен газ танкер е преминал през Ормузкия проток днес. Това е първият подобен случай на преминаване на изцяло пълен с газ плавателен съд от началото на март, когато проливът беше практически затворен поради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като цитира данни на компанията Kpler, специализирана в проследяването на трафика по море на стоки и суровини.

Кой е танкерът?

Според данните на компанията танкерът "Mubaraz", контролиран от националната петролна компания на ОАЕ, е напуснал Персийския залив през април с 132 890 куб. м втечнен природен газ на борда му, като е преминал през протока, през който в мирно време преминават около 20 на сто от световната търговия.

Корабът е натоварил стоката си на остров Дас в ОАЕ на 2 март и е изключил транспондера си в края на март за един месец, преди да започне отново да излъчва край бреговете на Индия.

Миналата седмица Международната агенция за енергията (MAE) прогнозира в нов доклад, че Последиците от войната в Близкия изток върху производството на втечнен природен газ (LNG) ще се усещат поне две години и пазарът ще остане напрегнат през 2026 и 2027 г.

Пламен Иванов Отговорен редактор
