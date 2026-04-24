Пазарът на втечнен газ ще остане напрегнат до 2027 г.: Анализ

Последиците от войната в Близкия изток върху производството на втечнен природен газ (LNG) ще се усещат поне две години и пазарът ще остане напрегнат през 2026 и 2027 г., предупреждава Международната агенция за енергията (MAE) в нов доклад, публикуван днес. Според МАЕ щетите върху инфраструктурата за втечняване на газ, включително в Катар, ще забавят планираното разширяване на глобалния капацитет с поне две години, а пазарът ще остане под напрежение през 2026 и 2027 г.

Загуба от около 120 милиарда кубически метра LNG

"Комбинираният ефект от краткосрочните загуби на доставки и забавянето на растежа на капацитетите може да доведе до обща загуба от около 120 милиарда кубически метра втечнен природен газ между 2026 и 2030 г.“, пише още в доклада на организацията.

МАЕ призовава за "укрепване на сигурността на глобалните доставки на втечнен природен газ“ чрез инвестиции по цялостния процес от производство до доставка, както и засилване на международното сътрудничество между производители и потребители. Организацията също така настоява вносителите да диверсифицират дългосрочните си договори, за да намалят риска от нестабилност на цените.

Войната в Близкия изток доведе до рязък пазарен срив, като практически затвори Ормузкия проток за танкери, превозващи втечнен газ.

"Глобалното производство е намаляло с 8 на сто на годишна база, като се наблюдава значителен спад в износа от Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ)“, който е само частично компенсиран от по-високо производство в други региони на света“, пише още в анализа.

Смущенията „започнаха да се разпространяват по световните вериги за доставки“, а доставките на втечнен газ вече намаляват, като "по-осезаем спад се наблюдава през април“.

Преди избухването на войната пазарът се беше успокоил и напрежението беше намаляло благодарение на пускането в експлоатация на нови мощности за втечняване, особено в Северна Америка, което допринесе за понижаване на цените.

Войната, която лиши пазара от около 20 на сто от запасите от втечнен природен газ, преминаващи преди това през Ормузкия проток, доведе до повишаване на цените до най-високите им нива от януари 2023 г. и е намалила търсенето, тъй като някои големи потребители са предприели мерки за ограничаване на потреблението си, отбеляза МАЕ.