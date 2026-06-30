Заради недостига на бензин: Русия ще връща стандарт, забранен преди 13 години

Властите в Русия са готови да увеличат производството на бензин, като понижат стандартите чак до „Евро-2“, който беше забранен през 2013 година. Причина за това е продължаващият недостиг на горива, предизвикан от ефективните украински удари по руски рафинерии.

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На фона на недостига на гориво правителството на Руската федерация може до юли 2027 г. да разреши производството на бензин и дизелово гориво „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“, съобщи „Коммерсант“ с позоваване на проект на съответното постановление. Освен това властите могат да разрешат вноса на такъв бензин, като за него няма да важат изискванията за съответствие с техническите регламенти. За бензина съдържанието на метанол ще бъде ограничено до 3%.

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Продажбата на „Евро-2“ в Русия беше забранена от 2013 г. Стандартът „Евро-2“ ще позволи да се включат производствени мощности, които не могат да произвеждат по-качествено гориво, и да се опрости производственият процес, смятат експертите. В същото време за голяма част от съвременните автомобили използването на „Евро-2“ е опасно. Въпреки това в регионите значителна част от автомобилния парк все още е пригодена за гориво с ниско качество, поради което решението на властите е в полза на физическата достъпност на горивото за сметка на качеството, смята директорът на Open Oil Market Сергей Терешкин.

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Аналитиците предполагат, че освен понижаването на стандартите за производство на гориво и вноса на бензин от Беларус, Азербайджан, страните от Централна Азия, Индия и Турция в Русия, властите могат да забранят доставките на бензин по междуправителствени споразумения и да отслабят контрола върху цените на бензиностанциите след изборите през септември.