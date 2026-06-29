Лимитите се стесняват: В Москва хората могат да зареждат все по-малко бензин (ВИДЕО)

Кризата с горивата в Русия се разгаря с невиждани темпове. Някога страната беше наричана "бензиностанцията на света", а днес в Москва и околностите бензиностанциите на „Газпромнефт“, „Лукойл“ и „Тебойл“ въведоха ограничение от не повече от 20–30 литра бензин на човек, както и 60 литра дизелово гориво на клиент при едно зареждане. Причината - бруталните украински удари по нефтопреработващата инфраструктура в Руската федерация в контекста на тоталния отказ на диктатора Владимир Путин да прекрати войната си.

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"Газпромнефт" поясни, че градските бензиностанции в столицата отпускат максимум 30 литра бензин.

На бензиностанциите по магистралите ограниченията са различни: на шофьорите се продават не повече от 30 литра бензин или до 200 литра дизелово гориво.

Two Russian women went into ecstasy after managing to fill up 30 liters of gas in a country recently called a gas station state. pic.twitter.com/fsgBrwt4aY — WarTranslated (@wartranslated) June 28, 2026

Кореспондент на РБК е успял да закупи не повече от 30 литра бензин на една от бензиностанциите на „Газпромнефт“ в Москва.

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И при "Лукойл" ситуацията е подобна

Три бензиностанции на „Лукойл“ в Москва също информирали кореспондент на медията за въвеждане на ограничения. Една от станциите продава не повече от 30 литра гориво на клиент, докато други две – не повече от 20 литра. Не се продава и гориво в собствени бутилки, както е и при "Газпром".

На една бензиностанция на „Тебойл“ пък има наличен бензин с октаново число 92 и всеки клиент може да получи до 30 литра гориво, установи руската медия. На друга бензиностанция на компанията на кореспондента му е било съобщено, че на всички бензиностанции от веригата има ограничение за бензин от 20 литра на клиент. Дизеловото гориво, ако е налично, също се продава в ограничени количества – до 60 литра.

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