Бум на пътуванията: Ето кои са най-предпочитаните дестинации

През май 2026 г. българските граждани са осъществили 922 500 пътувания в чужбина, което е с 5,5% повече в сравнение със същия месец на 2025 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение е отчетено при всички наблюдавани цели на пътуване. ОЩЕ: Ето къде пътуват най-много българи през февруари

Най-предпочитаните дестинации за българските граждани през май са били Турция с 247 100 пътувания и Гърция с 202 400. Следват Румъния с 83 000, Сърбия - с 59 300, Германия - с 50 300., Република Северна Македония - с 37 100, Италия - с 35 500, Австрия - с 30 700, Испания - с 24 600 и Франция - с 24 100 пътувания.

Най-голям дял от всички пътувания на български граждани в чужбина са тези с цел почивка и екскурзия - 42,5%, следвани от пътуванията с други цели - 39,7%, и служебните пътувания - 17,8%.

През май 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са достигнали 1 021 800, което представлява увеличение от 2,4% спрямо май 2025 г. Ръст е регистриран при всички наблюдавани цели на посещение.

Транзитните преминавания през страната са били 307 900, или 30,1% от всички посещения на чужденци. Гражданите на държавите от Европейския съюз формират 60,5% от всички чуждестранни посетители в България, като броят им достига 618 700. Най-голям е делът на посетителите от Румъния - 41,2% от гражданите на ЕС, посетили страната, следвани от тези от Гърция - 23,7%.

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Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" възлизат на 342 100, или 33,5% от всички посещения в България. Най-голям брой от тях са от Турция - 190 900, което представлява 55,8% от посещенията в тази група. Най-много посещения в България през май са осъществили гражданите на Румъния - 254 700, Турция - 190 900, Гърция - 146 700, Германия - 64 500, Сърбия - 47 600, Обединеното кралство - 36 800, Република Северна Македония - 32 100, Полша - 26 200, Украйна - 25 700, и Италия - 20 900.

По цели на посещенията преобладават тези с други цели - 43,9% от общия брой, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 41,9%, и служебните посещения - 14,2%.