Братските хиксове завладяха Световното! Мароканска звезда има връзка с Левски?! | Точно попадение

През последните дни Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико видя няколко братски равенства. А очакванията са да видим още такива до края на груповата фаза. В последната си среща Германия си позволи да играе по-лековато, докато Нидерландия не пусна газта. Тези теми се превърнаха в основните в епизод 9 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Българският футбол също не остана неотбелязан, като се намери връзка между потенциалното ново попълнение на Левски и новата звезда на Мондиал 2026.

Братските равенства са нещо напълно очаквано

Филип Джалов, играч на отбора по минифутбол Галактикос, подкрепен от Betvam, и специален гост в епизод 9 на "Точно попадение" разясни ситуацията около така наречените "братски хиксове". Според него в мач, в който равенството устройва и двата отбора, няма логика някой от тимовете да търси победата и това срещата да завърши без победител е най-логичният изход. За пример той посочи сблъсъците между Япония и Швеция и Парагвай и Австралия. Филип заяви още, че Германия е допуснала изненадващото поражение от Еквадор, защото така или иначе си е гарантирала първото място в Група Е, но по този начин е объркала много сметки.

Нидерландия може да стигне много напред

Симона Маринова, мениджър стратегически партньорства в Betvam и също специален гост в епизод 9 на "Точно попадение", сподели мнението си за победата на Нидерландия с 3:1 над Тунис. Според нея "лалетата" са много постоянни на Мондиала и не са показали слабо лице в нито една от срещите си. Въпреки че тя има резерви към Роналд Куман като треньор, селекционерът я е опровергал и ако Нидерландия продължи с добрите си изяви, може да стигне далеч напред в първенството.

Каква е връзката между потенциалното ново попълнение на Левски и какво се очаква от оставащите двубои от групите и очертаващите се сблъсъци в елиминациите - гледайте в YouTube: