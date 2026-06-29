Няколко важни фактора за успешна съдебна реформа: Специално Наталия Киселова пред Actualno (ВИДЕО)

Кои са важните фактори за успешна съдебна реформа и работещи промени в Закона за съдебната власт? Отговор на тези въпроси в предаването Студио Actualno даде председателят на 51-то Народно събрание, експерт по конституционно право и университетски преподавател доц. Наталия Киселова: “Според мен и професионалните среди в магистратурата, и юристите, които са извън съдебната власт, трябва да направят една много сериозна оценка дали тези два дълги мандата, които бяха на Висшия съдебен съвет (ВСС), особено вторият, дали това е добър модел за функциониране. Така че този разговор според мен предстои. Дали те да бъдат действащи магистрати и да съвместяват членството си във ВСС с по-малка натовареност като магистрати. Още: Магистратите се страхуват от новия ВСС: Бивш директор на Следствието с коментар за статуквото в съдебната власт

Механизъм за отзоваване на магистрати

Тогава, когато дадеш възможност на самите магистрати да се изкажат, нека да видим те какво мислят. Не е правена последваща оценка на въздействието на Закона за съдебната власт след промените от 2015-а, така че минаха повече от 10 години, така че спокойно може да се направи от Министерството на правосъдието такава оценка и да се види в сравнение с 2015-а дали е добро функционеринето. Още: Парламентът ускори избора на ВСС. Нов състав ще има до 17 октомври

Имам предвид колегии и пленум, имам предвид и това да бъде постоянно действащ. Вторият фактор вече е хората. И трябва да има механизъм, по който да бъдат отзовавани. Защото думите в Конституцията са много абстрактни и опитът на всяко мнозинство да дефинира определени нарушения води до удряне на камък. И тук въпросът е този мандат, разбира се като гаранция, е хубаво. Но въпросът за несменяемостта също може би трябва да се повдигне като тема.

Регулярни атестации

И на трето място атестациите. Веднъж като си атестиран, повече не подлежищ на атестация. Въпросът за регулярната атестация също е част от това магистратите да бъдат държани в кондиция. И нещо, което с колеги от Върховния съд си говорихме, да има възможност достигнал Върховния съд, да се връщаш вече надолу, като се запази статусът и възнаграждението. Още: Колегиите на ВСС вече няма да избират временния главен прокурорС оглед на това, че част от хората искат да отидат да живеят в по-малки населени места, с по-малка натовареност. Не като магистрати, а в рамките на друго населено място, където животът е по-спокоен.“

Наталия Киселова коментира и направените от новото мнозинство промени в Закона за съдебната власт, както и начина на работа на новото Народно събрание, в сравнение с предишното, на което тя беше председател. Бившият депута каза и какви са й отношенията с БСП, от чиято гражданска квота Киселова влезе в парламента.

Още: ГЕРБ удря рамо на "Прогресивна България" за новия ВСС

Още – във видеоматериала.