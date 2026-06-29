Меси крачи към нова световна титла, Роналдо си отива вкъщи | Точно попадение

Груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико приключи и стана време да се насладим на най-интересната част от Мондиала - директите елиминации. Именно те се превърнаха в основна тема на епизод 10 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А основен акцент бяха шансовете на най-добрите футболисти на нашето време Лионел Меси и Кристиано Роналдо за продължаване напред.

Лионел Скалони е научил Аржентина как да играе разумно

Янко Станчев, спортен журналист на Actualno и Sportlive, изрази мнението си за отбора на Аржентина и добрата игра на "гаучосите" в последния им мач от груповата фаза. Той подчерта ролята на националния селекционер Лионел Скалони, който е научил отбора да взима лесните си мачове без да се преуморява. Янко отбеляза още добрата смяна на позициите между Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес, която, според него, е объркала допълнително защитата на Йордания в срещата, завършила при резултат 3:1 в полза на Аржентина. Той завърши анализа си със страхотния гол на Лионел Меси от пряк свободен удар и заяви, че той е фаворит за наградата за най-добър играч на Световното.

Кристиано Роналдо трябва да има роля на суперсмяна

Неговият колега Кристиян Недев обърна внимание на Кристиано Роналдо. Той заяви, че португалецът не трябва да е титуляр за "мореплавателите", а да влиза като смяна около 60-ата минута, за да решава мачовете. Кристиян подчерта безспорните качества на Роналдо, които никой друг играч не може да настигне. И въпреки това, според него ролята на суперсмяна е подходяща за футболист над 40-годишна възраст, тъй като Роналдо не може да издържи физически пълни 90 минути. Недев засегна и темата с крилата на Португалия, като заяви, че Роберто Мартинес използва грешно Педро Нето и Рафаел Леао трябва да бъде титуляр.

Какви са очакванията за елиминационната фаза на Световното първенство - гелдайте в YouTube: