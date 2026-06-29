Гръцкият "Ормуз": Защо отварянето на Коринтския канал е изключително важно

Едно от най-емблематичните инженерни чудеса в света отново се експлоатира на пълни обороти. Коринтският канал - тесният воден път, свързващ Егейско и Йонийско море, беше официално отворен отново преди дни след обширни реставрационни и стабилизиращи дейности по наклона.

Повторното отваряне бележи важен етап за гръцката инфраструктура, туризъм и морски транспорт. В продължение на 132 години от откриването си през 1893 г., каналът служи като жизненоважен пряк път за хиляди кораби годишно, драстично намалявайки разстоянията и разходите за пътуване между двете морета. Над 11 000 търговски кораба, яхти и круизни кораби преминават през него всяка година, пише Greek City Times.

Повторното отваряне на Коринтския канал след месеци на реставрация е повече от още една добра новина за корабоплаването и туризма. То служи и като напомняне, че този тесен воден път остава един от най-стратегически важните морски пътища на Гърция, свързващ Йонийско море с Егейско море, без да е необходимо корабите да плават около Пелопонес.

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Стратегическо значение

Въпреки че не може да се сравни директно с глобалното значение на Ормузкия проток, Коринтският канал може основателно да бъде описан като стратегически морски пряк път на Гърция. Точно както Ормузкият проток е критична точка, свързваща Персийския залив с по-широкия свят, Коринтският канал осигурява жизненоважен проход, който спестява на корабите приблизително 700 километра плаване около Южна Гърция, намалявайки времето за пътуване, разхода на гориво и оперативните разходи за кораби, които отговарят на неговите размери.

Простирайки се на малко над 6,3 километра, каналът е символ на гениална инженерна мисъл от откриването си през 1893 г. Въпреки това, многократни свлачища през последните години наложиха продължителни затваряния, докато властите извършваха големи стабилизационни работи по стръмните му скатове.

След последните ремонти корабоплаването се възобнови навреме за натоварения летен сезон, възстановявайки важен маршрут за търговски трафик, яхти и круизни кораби. Гръцкото правителство и Growthfund също виждат канала като много повече от корабен път. Наред с морския трафик, плановете се фокусират върху разширяване на туризма, хотелиерството и търговските дейности около историческия воден път, превръщайки го в още по-силен икономически актив за региона.

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Въпреки че днешните масивни контейнеровози обикновено са твърде големи, за да преминат през тесния канал, той продължава да играе важна роля за хиляди по-малки кораби всяка година и остава една от най-емблематичните инженерни забележителности на Гърция. Следователно повторното му отваряне е не само тласък за туризма, но и напомняне за трайното морско значение на страната на кръстопътя между Европа, Азия и Африка.

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