Проблемите с горивата навсякъде в Руската федерация започнаха да се отразяват на пазара на товарни превози. Логистичните компании в Русия вече предупреждават клиентите за предстоящо увеличение на таксите за превоз, а в някои райони те вече са се увеличили. Това разказва в свой материал руският икономически ежедневник "Комерсант", който е говорил с няколко руски превозвача.

Някои компании планират да повишат цените с поне 10% от 1 юли, отбелязва вестникът. Ситуацията е най-трудна в Южна Русия и по маршрута от и за Китай.

Скоростта на доставките намалява поради недостига на дизел и опашките на бензиностанциите - дневният пробег на товарните камиони в Русия е спаднал от 600-700 км на 500 км, а чакането за зареждане с гориво в някои случаи може да достигне до един ден. По маршрути от Китай таксите вече са се увеличили средно със 700 долара, а по някои маршрути с 50 000-70 000 рубли на превозно средство, отбелязва "Комерсант", позовавайки се на представители на транспортната логистична индустрия.

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Според материала, руските логистични компании променят маршрутите си от Монголия към Казахстан, "където горивото, макар и с по-ниско качество, се предлага в достатъчни количества".

Експерти посочват не само покачващите се цени на дизела, но и намаляването на отстъпките по карти за зареждане на горива като ключов фактор. Докато големите превозвачи преди са получавали отстъпки до 16%, сега те са намалени до приблизително 3,5%. Малките предприятия са особено силно засегнати: едноличните търговци са изправени пред ограничения в доставките на гориво, подобни на тези за обикновените хора. С други думи - по 20-50 литра бензин на едно превозно средство, малко повече за дизел.

Ако недостигът на гориво продължи още няколко седмици, увеличението на таксите за превоз в Русия ще стане широко разпространено. А това значи оскъпяване на всичко по веригата нагоре.

През това време Владимир Путин уверява, че украинските удари с дронове не влияят на Русия:

Putin:



If Ukraine is really capturing and liberating more and more territory—if it is truly winning—then Western leaders should simply wait.



If all of that is true, Russia's strategic defeat would supposedly happen on its own.



Source: Zarubin pic.twitter.com/LsFmlKbbSm — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

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Източник: "Комерсант"