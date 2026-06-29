Радар за икономика: Най-важните новини на 29 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 29 юни 2026 г.

Промени преди второ четене: Експерти очакват по-нисък бюджетен дефицит

Дефицитът може и да е по-нисък от планираните 5.7%. Това мнение изразиха икономисти в ефира на Нова телевизия. "Има възможност за намаление с няколко стотин милиона в разходите за издръжка - от неприоритетни разходи по националната програма", обясни Георги Вулджев от ЕКИП. "Има подобрение спрямо това, което виждахме последните години. Бщджетът стъпва на по-обективна основа за приходите. Има ревизия на автоматизмите за заплати и други механизми", каза той.

Промени преди второ четене: Експерти очакват по-нисък бюджетен дефицит

Удар по Бюджет 2026, България има 6 месеца да избегне глоба: Съветът на ЕС потвърди процедурата по свръхдефицит

Съветът на Европейския съюз официално потвърди препоръката на Европейската комисия от началото на месец юни за започване на процедура при прекомерен дефицит (EDP/ППДФ) срещу България, като призова правителството да предприеме мерки за ограничаване на публичните разходи. Решението беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и поставя важни срокове и условия за страната ни в период на разгорещени дебати около Бюджет 2026.

Удар по Бюджет 2026, България има 6 месеца да избегне глоба: Съветът на ЕС потвърди процедурата по свръхдефицит

За осигуровките и заплатите на държавните служители: Кирил Домусчиев предложи нов подход

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обяви, че на днешното (29 юни) заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще постави пред управляващите 6 точки като основа за това да подкрепи Бюджет 2026. До това решение от КРИБ са стигнали след "сериозни дискусии" дали да се подкрепи бюджетът. "От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината. От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело", казват от конфедерацията относно "Прогресивна България".

За осигуровките и заплатите на държавните служители: Кирил Домусчиев предложи нов подход

"Липсват гаранции за по-добри резултати": Работодателите не подкрепиха бюджета на НЗОК

Снимка: БГНЕС

Без остри сблъсъци между държавата, работодателите и синдикатите премина обсъждането на проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Част от социалните партньори подкрепиха финансовата рамка, а други се обявиха против.

"Липсват гаранции за по-добри резултати": Работодателите не подкрепиха бюджета на НЗОК

На протест: Държавни служители не искат да плащат осигуровки и да им намаляват заплатите

Държавни служители от редица институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет под надслов "Равни права за всички" по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Повод за демонстрацията е обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. В протеста се включват служители на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Агенцията по вписванията и много други.

На протест: Държавни служители не искат да плащат осигуровки и да им намаляват заплатите

Цената на петрола: "Странно самодоволство" на пазара след подновените удари между САЩ и Иран

Цените на петрола отбелязаха разнопосочно движение в понеделник, 29 юни, след като подновените военни удари между САЩ и Иран през уикенда отново разпалиха опасенията относно доставките на суров петрол от Близкия изток. Тези движения следват сблъсъците между Вашингтон и Техеран, които заплашваха да провалят преговорите, насочени към прекратяване на конфликта. Американски официални лица все пак заявиха, че двете страни ще преустановят военните действия и ще позволят на търговските кораби да преминават свободно през стратегически важния Ормузки проток.

Цената на петрола: "Странно самодоволство" на пазара след подновените удари между САЩ и Иран

Еврото започна седмицата с променена посока

Курсът на еврото преодоля психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и се качи над това равнище, след като през изминалата седмица падна до нива, наблюдавани последно преди повече от година - през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. Преди седмица европейската валута слезе чак до равнище от 1,133, но на 26 юни успя да мине малко над 1,14. Все пак остава да гравитира около тази граница без резки промени.

Еврото започна седмицата с променена посока