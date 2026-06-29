Производители: Още няма видими ефекти от "Кошницата с грижа", натискът е върху нас

Все още е много рано да се каже дали има ефект от "Кошницата с грижа". Инициативата има ограничен обхват и не може да се направи категорична оценка за нейния реален ефект. Това коментира председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков.

Той посочи, че не трябва да се отрича наличието на известно поевтиняване на част от продуктите, но предстои да се види дали то ще бъде устойчиво и дали ще засегне всички български стоки.

"Нека да видим дали този ефект ще бъде дългосрочен и дали ще бъде върху всички български продукти. Реално погледнато, трябва да следим дали няма отново да се отрази върху българските производители", коментира Цеков.

Още: "Кошница с грижа" набира скорост: Още вериги се включват в инициативата

По думите му от бранша са подавали сигнали за натиск върху производителите след въвеждането на инициативата, включително за искания за ценови корекции. "Някой трябва да плати тази цена и това обикновено е за сметка на производителите и тези, които търгуват с тях", заяви председателят на камарата пред Фокус.

Източник: БГНЕС

За ролята на големите търговски вериги

Цеков твърди, че големите търговски вериги имат ключова роля на пазара, като по думите му заемат над 80-90% от т.нар. свободен пазар. "Държавата беше неадекватна и допусна този търговски субект да се развие навсякъде в градската среда. В Европа и по света такъв тип магазини обикновено се развиват в периферията и индустриалните зони", каза той.

Цеков заяви още, че през последните години на пазара са се предлагали продукти със съмнително качество и предупреди за проблеми с част от вносната продукция. "Знаем откъде влиза продукцията. Работи се с фирми посредници, а през годините сме виждали случаи с продукти, които не отговарят на необходимите стандарти", посочи той. Той твърди, че значителна част от плодовете и зеленчуците на пазара са вносни, като особено при доматите и краставиците преобладава продукция от трети държави.

Още: Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата

Цеков определи новите законови промени срещу нелоялните търговски практики като "лъч надежда". "За първи път се прави опит да се фиксират нелоялните търговски практики. Те са 33 и ще бъдат забранени", каза Цеков. Той подчерта, че най-важно ще бъде правилата да се прилагат ефективно, като отбеляза, че предвидените санкции вече са значително по-сериозни. "Когато една верига с милиард или два милиарда оборот бъде санкционирана с процент от оборота си, това вече е различно", коментира той.