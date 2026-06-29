Цената на петрола: "Странно самодоволство" на пазара след подновените удари между САЩ и Иран

Цените на петрола отбелязаха разнопосочно движение в понеделник, 29 юни, след като подновените военни удари между САЩ и Иран през уикенда отново разпалиха опасенията относно доставките на суров петрол от Близкия изток. Тези движения следват сблъсъците между Вашингтон и Техеран, които заплашваха да провалят преговорите, насочени към прекратяване на конфликта. Американски официални лица все пак заявиха, че двете страни ще преустановят военните действия и ще позволят на търговските кораби да преминават свободно през стратегически важния Ормузки проток.

„Техническите преговори ще продължат по всички точки от меморандума за разбирателство“, заяви американски представител пред CNBC в неделя. „И двете страни засега ще се въздържат и корабите ще могат да се движат свободно“, добави той.

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Цените

Фючърсите на международния бенчмарк "Брент", който е и референтният сорт за Европа, отбелязаха спад от 0,1% до 71,90 долара за барел в началото на днешната търговия. Впоследствие обаче се вдигнаха до 72,23 долара, или с 0,24%, към момента на публикуване на статията.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 0,4% до 69,52 долара за барел в началото на търговията днес, като преди това имаха краткосрочно преминаване над 70 долара. В петък WTI затвори под 70 долара за първи път от 27 февруари - ден преди началото на войната с Иран. И сега остава на тези равнища - 69,74 долара за барел към момента на публикуване на статията.

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Ударите на САЩ срещу Иран

Американските въоръжени сили нанесоха удари по редица ирански цели, след като в събота търговски танкер в Ормузкия проток беше ударен от снаряд. Съседните на Иран държави Кувейт и Бахрейн също съобщиха за ракети и дронове, насочени към тях през нощта.

Снимка: Getty Images

Възобновеното насилие накара американския президент Доналд Тръмп в неделя да предупреди Иран за опустошителни последствия. „Самолети на САЩ току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни станции, заради поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня!“, написа той в Truth Social. „Може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме много успешно. Ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува!“, добави той.

Централното командване на САЩ съобщи рано в неделя, че изтребители са нанесли удари по 10 ирански военни цели в Ормузкия проток и около него в отговор на атака с дрон срещу танкера M/T Kiku, плаващ под панамски флаг. Корабът е преминавал през пролива с повече от два милиона барела суров нефт, съобщи Централното командване на САЩ късно в събота.

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Самодоволство на пазара?

Стратезите от ING заявиха, че участниците на енергийния пазар изглеждат прекалено оптимистични относно сроковете за възстановяване на доставките на петрол от Персийския залив.

Събитията през уикенда подчертаха рисковете, пред които все още е изправен петролният пазар, заявиха Уорън Патерсън и Ева Мантей от ING в аналитична бележка, публикувана на 29 юни. „Въпреки това участниците, изглежда, не обръщат внимание на тези събития, а вместо това се фокусират върху това какво би означавало продължаващото възстановяване на петролните потоци за глобалния баланс“, казаха те, цитирани от CNBC.

„Това самодоволство е странно и очевидно крие значителен риск от по-нататъшно понижение, ако възстановяването на предлагането се окаже бавно, или ако станем свидетели на значително ново изостряне на напрежението", посочиха експертите и добавиха, че тенденцията все още е към понижение.

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