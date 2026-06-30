Пореден провал за 4-кратния шампион! Драма в продълженията и дузпи решиха следващия 1/16-финалист

Отборът на Германия се прости с мечтата си да се справи по-добре на най-голямата сцена. Бундестимът допусна разочароващо поражение след дузпи от Парагвай в 1/16-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Изненадващо за мнозина, парагвайците първи стигнаха до гол, но през второто полувреме селекцията на Юлиан Нагелсман се посъвзе за малко и се върна в мача. Двата тима така и не излъчиха победител в редовното време, завършило 1:1, и срещата премина в продължения. В тях съдията отмени гол на Германия след намесата на ВАР и се стигна до дузпи.

След продължения и дузпи: Парагвай пречупи Германия

Южноамериканците се ориентираха по-добре в началото и първи погледнаха към съперниковата врата. Хунио Алонсо бе намерен на добра позиция след центриране от корнер и стреля, но Мануел Нойер внимаваше и отрази удара му. Германия отговори няколко минути по-късно с неточен изстрел на Дениз Ундав. Моменти след това и Флориан Виртц стреля от дистанция, но също неуспешно. В следващите минути бундестимът установи контрол над топката, но не предложи нищо интересно в предни позиции. Бездействието на 4-кратните шампиони скоро беше наказано. В 42-а минута Матиас Галарса бе намерен след корнер. Той пое топката и отправи чудесен пас към Хулио Енсисо, който бе оставен непокрит от германската защита. Халфът нацели кълбото с глава и го прати в мрежата на Нойер за 1:0.

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Германците се опитаха да отговорят до края на полувремето, но ударите на Феликс Нмеча и Йошуа Кимих не бяха точни. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс в полза на Парагвай. Нагелсман не остана доволен от показаното от неговия тим и предприе смяна на почивката, заменяйки Феликс Нмеча с Леон Горецка. Въпреки това втората част не започна особено добре за бундестима. Кимих върна лошо топката към Нойер, а от това се възползва Енсисо, който я открадна преди да попадне в ръцете на германския страж. Той успя да стреля, но Нойер изби, за да запази вратата си от втори гол.

Германия изравни, но не впечатли през втората част

Така се стигна до 54-а минута, когато Германия най-накрая изравни. Флориан Виртц центрира добре отляво и намери Кай Хавертц, който успя да насочи топката с глава за 1:1. Минути след това парагвайският селекционер трябваше да извърши принудителна смяна, тъй като голмайсторът Енсисо получи контузия. В игра за Германия пък се появи Джамал Мусиала, който замени Ундав. Германците отново поеха контрол над топката, но рядко стигаха до нещо по-опасно пред вратата на Орландо Хил. Десетина минути преди края на редовното време Хавертц бе близо до това да се разпише още веднъж по идентичен начин, но този път южноамериканският страж внимаваше и успя да избие.

Огромна драма в продълженията

След това нападател на Парагвай имаше добър шанс, но се оказа в засада. В добавеното време германците изпълниха корнер с надеждата да си спестят продължения, но не последва опасност. Накрая и южноамериканците притесниха своите съперници с ъглов удар, завършил с нарушение в атака. До края не се стигна до други опасни ситуации и срещата премина в продължения. Те започнаха с блокиран удар на резервата Ник Волтемаде, а добавката на Кимих също бе спряна от защитник в синьо. Малко след това германците имаха претенции за игра с ръка, но съдията ги подмина без да се замисли. В 102-а минута Германия излезе напред в резултата за първи път в срещата, след като защитникът Йонатан Та засече топката чудесно с глава за 2:1. Попадението обаче беше отменено след намесата на ВАР за нарушение срещу парагвайския вратар.

През останалото време следваха атаки и от двете страни, но не се стигна до по-опасна ситуация през Хил или Нойер. В 118-а минута Валдемар Антон намери топката след корнер и стреля с глава, но ударът му бе в обсега на парагвайския страж. В добавеното време на второто продължение Германия получи възможността да изпълни пряк свободен удар от добра позиция. Надим Амири реши да стреля директно, но кълбото мина от външната страна на мрежата. Така срещата трябваше да се реши с дузпи. Хаверц първи застана зад топката, но не изпълни добре и Хил спаси удара му. След това Нойер хвана ъгъла, но Маурисио се разписа без проблеми. Кимих отбеляза първата дузпа за бундестима, след което и другият капитан Густаво Гомес се разписа.

Последва точен удар на Джамал Мусиала. Третият изпълнител за Парагвай бе Матиас Галарса, който показа самочувствие и Нойер в грешния ъгъл. Ник Волтемаде пропусна втората дузпа за Германия и на практика реши развоя на събитията. За Парагвай застана Антонио Санабрия, който прати кълбото встрани от вратата. Петият изпълнител за бундестима Надим Амири бе точен. Зад топката застана Фабиан Балбуена, за да реши мача, но Нойер улови, за да спаси Германия. Следващият изпълнител за германците Йонатан Та изпрати топката много над вратата. Хосе Канале се нагърби със задачата да изпълни следващия удар и не сбърка. Така Парагвай се класира за 1/8-финалите, а Германия напуска Мондиала с поредно разочарование.

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