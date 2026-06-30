Зеленски: Путин вече определи 15 различни срока за завладяване на Донецка област (ВИДЕО)

"От началото на мащабната война руската армия вече е определила 15 различни срока за завладяване на нашата Донецка област. Политическото ръководство на Русия остава обсебено от Донбас. Петнадесет пъти са се отдавали на тази илюзия, че ще завладеят напълно Донбас". Това заяви в традиционното си вечерно видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски.

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"През 2022 г. сроковете бяха 31 март, след това 9 май, след това 1 юни, 15 септември и 31 декември. През 2023 г. Путин определи още два срока за завладяване на Донбас: 1 март и след това, след поредния провал, 31 декември. През 2024 г. имаше още два такива срока. През 2025 г., когато руснаците се опитваха да убедят президентът Тръмп, че Украйна уж ще рухне, те определиха три последни срока за завладяване на Донецката област: 1 септември, 1 декември и 25 декември", каза украинският президент.

Zelensky:



Since the start of the full-scale war, the Russian army has already set 15 different deadlines for capturing our Donetsk region.



Russia's political leadership remains obsessed with the Donbas. Fifteen times they have indulged this illusion that they would fully seize… pic.twitter.com/Gskdfkbkli — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

"И тази година руснаците отново отложиха датата за завладяване на Донецката област. Първо, те определиха 31 март от тази година, след това 1 септември, и сега най-новият срок е 31 декември. Ако Русия не сложи край на тази война, те отново ще трябва да отложат този най-нов срок", заяви още Зеленски.

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