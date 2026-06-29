Защитени ли са авторските права на творците у нас? Говори Иван Димитров (ВИДЕО)

За да се развива културата, тя трябва да може да се финансира, трябва да може да живее. Хората, които създават творчески продукт, са хора, които инвестират време, талант и технологии. Това не лек процес. Тоест те трябва да бъдат обезпечени.

Това каза изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров в предаването "Студио Actualno" във връзка със защитата на авторските права на артистите у нас и стойността на приходите, които те получават.

Той обясни, че финансирането на културата става по 4 различни начина - чрез продаване на продукт, чрез държавна подкрепа и фондове, чрез колективно управление на авторските права и чрез меценатство, което в България не е развито.

"Имаме много общини в България, които все още разходват публични средства, организират или възлагат на трети лица организацията на музикални концерти, музикални събития и все още ние не успяваме да достигнем и да ги лицензираме. Това означава пряка загуба за творците. От една страна, имаме проблеми в сектор публично изпълнение. Все още голяма част от хотелите и от заведенията в България не заплащат за използването на музика - нещо, което е в нарушение на закона", обясни Димитров.

Той не пропусна да подчертае и че изкуственият интелект е едно от най-големите предизвикателства в сектора и като цяло, защото трансформира изцяло икономическите модели.

"Човекът не е срещу машината. Човекът е срещу човека и между тях стои машината. Трябва да има баланс между собствениците на огромни мулти-милионни бизнеси и творците", каза изпълнителният директор.

Освен по линия на законодателните пропуски и трудности, свързани със заплащането на авторските права на артистите, Димитров коментира и завършването на петото издание на инициативата "Светилник", която МУЗИКАУТОР организира вече 5 години.

"Светилник вече достига до над 31 000 деца, над 2300 педагози, учители и повече от 200 студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство са работили по видеоклиповете на инициативата. Така че тя се разраства, правим правилните стъпки, вярвам, че са в правилната посока и се надяваме догодина да надградим", обясни той.

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