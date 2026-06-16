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Заради украински удари: Голяма руска петролна компания наложи ограничения за продажбата на горива

16 юни 2026, 15:44 часа 64 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради украински удари: Голяма руска петролна компания наложи ограничения за продажбата на горива

Руската петролна компания „Татнефт“ въведе ограничения при продажбата на гориво в своите бензиностанции в страната, на фона на опасения за възможен недостиг, породен от редовни украински удари срещу рафинерии и петролни депа в страната, предаде Интерфакс. От компанията потвърдиха че вече се прилагат ограничения от 30 литра бензин и 60 литра дизелово гориво на човек във всички нейни бензиностанции.

Украинските атаки

Украинските въоръжени сили почти всяка седмица атакуват руски рафинерии, петролопроводи и складове за гориво като част от стратегия за ограничаване на приходите на Москва от износ на петролни продукти, с които финансира военните си действия в Украйна от 2022 г.

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Последната такава атака е от днес, когато голяма рафинерия край Москва е била поразена при масиран удар с дронове срещу руската столица.

Макар въздушните удари често да водят до мащабни пожари, реалният им ефект върху производството на гориво в Русия остава труден за оценка.

На този фон Русия - един от най-големите производители на петрол в света, е забранила износа на автомобилни горива до 31 юли и на авиационно гориво до 30 ноември, с цел да гарантира доставките за вътрешния пазар.

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В началото на този месец руското министерство на енергетиката съобщи за временни затруднения в доставките в някои южни региони, причинени от засилени въздушни удари.

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Още през лятото на 2025 г. подобни атаки и сезонното повишено потребление са довели до поскъпване на горивата и недостиг в отделни райони, включително в Далечния изток и анексирания през 2014 г. полуостров Крим.

Междувременно световните енергийни пазари остават под натиск заради войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, което е увеличило глобалното търсене на руски енергийни източници. 

"Татнефт“ е петата по големина петролна компания в Русия и управлява мрежа от стотици бензиностанции в страната, като разполага със силно присъствие в района на Москва.

По-рано днес кметът на руската столица съобщи, че съоръжение на рафинерията на "Газпром Нефт“, петролното подразделение на "Газпром“, е било повредено при украинска атака с дронове. Според аварийните служби пожарът е бил потушен и работата на рафинерията не е била засегната. 

 

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Бензин Русия дизел руска икономика бензиностанции
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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