Човек на Мъри: Университатя е много по-силен от Кайрат, но Левски трябва да подходи с уважение към шампиона на Казахстан!

Българският треньор Саид Ибраимов кара своя 13-и сезон в първенството на Казахстан и едва ли има човек, който може да говори по-компетентно за футбола, отборите и играчите от тази страна. БТА се свърза с опитния специалист, за да разкаже очакванията си за двата мача между Левски и тамошния шампион Кайрат Алмати, които ще се срещнат в третия квалификационен кръг. Първата среща е на 4-и август (вторник) от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, докато реваншът е на 11-и на стадиона в Туркестан.

Ибраимов е свързан с Левски както професионално – бил е футболист и треньор, така и емоционално – никога не е крил фенските си пристрастия към „синия“ клуб. А в Казахстан е бил шампион като помощник-треньор на Астана седем пъти, веднъж е вдигал шампионската титла като съ-треньор на Тобол Костанай през 2021-а година, печелил е купата на страната, както и Купата на Лигата. Бил е и асистент в националния отбор на тази страна в екипа на Станимир Стоилов, с който пък има първите четири титли в Астана.

Саид Ибраимов направи детайлен анализ на предстоящия сблъсък

„Първото нещо е, че феновете със сигурност ще останат доволни. И двата отбора се опитват да играят футбол, което е за уважение. Кайрат вече втора година вървят по този път, натрупаха доста опит. Но миналата година Кайрат беше много по-силен и със сили да те затрудни. Но сега отстъпиха като ниво, продадоха играчи и не надградиха. Напусна ги основен футболист – знаете, че Дастан Сатпаев вече е в Челси. Но продължават да залагат на свои кадри. Надявам се да станат два хубави мача и Левски да победи. Но вече и двата отбора си гарантираха място в групова фаза на Лигата на конференциите и това не е случайно“, започна Саид Ибраимов пред БТА анализа си на съперника на Левски и на цялото протиповопоставяне.

Попитан как би оценил Кайрат като сила, а и кой е фаворит в тази двойка, той беше категоричен: „Казвам го напълно съзнателно, а не като привърженик на Левски, какъвто съм цял живот. Университатя Крайова и като качество, и като отбор, е много по-силен от Кайрат. Всеки да си прави изводите сам кой е фаворит в мачовете. От друга страна Левски не продаде нито един свой играч, взе седем нови футболисти. Левски разполага с дълбочина в състава. Не ме разбирайте погрешно – и в Кайрат има момчета с качества, но не и с този опит, който е необходим за европейските клубни турнири. Още един плюс за Левски е позитивната енергия, която витае около отбора след добрите резултати. Но трябва да се има предвид, че не всеки следващ мач ще мине като предходния. Условията са различни понякога и може и да се отразят“, обясни помощник-треньорът на Астана.

Кайрат обаче има още един минус в този двубой с Левски, тъй като няма да играе на своя стадион, а ще приеме „сините“ на стадиона в Туркестан. Ибраимов не е очарован поради чисто футболни причини.

„Футболът губи такъв мач като Кайрат – Левски да се проведе в Туркестан, а не в Алмати. Стадионът на Кайрат е чисто футболен, щеше да има много публика и атмосферата е различна. А и Левски вече свикна да играе пред пълни трибуни. Съоръжението в Туркестан е малко и ново, за около 12 хиляди души. Но хората в Левски вероятно са проверили, че в този период от годината там е убийствено горещо, температурите достигат до 40-42 градуса. Но вероятно са избрали този стадион, защото е с натурална трева, докато „Астана Арена“ е със синтетика. Но като цяло този малък стадион не е за двубой от ранга на Кайрат – Левски и за мене е минус. Все пак има концерт и причината е ясна“, допълни бившият защитник на Монтана, Пирин (ГД) и Нефтохимик Бургас.

Попитан дали дългото пътуване ще се окаже проблем, той обясни, че Левски за първи път ще се придвижват 5-6 часа за мач и това е необичайно за тях, докато за казахстанските отбори това е нищо и те се впечатляват от път над 10-12 часа.

„Но по-добре това да ти е проблем, отколкото да имаш проблеми със състава. Такъв е жребият и трябва да се приеме, да се подготвиш максимално и тези неща да не оказват влияние“.

Има ли играчи, които трябва да бъдат в центъра на вниманието за хората в Левски, а и за публиката, която ще гледа мачовете?

„През миналата година в Кайрат имаше единици като Сатпаев, изключителен талант, който вече бележи голове за Челси, и Жоржиньо. Португалският атакуващ футболист обаче получи ужасяваща контузия и ще бъде извън терена доста време. Тези двамата бяха 50 % от състава на Кайрaт. Също така напуснаха Офри Арад – във ФКСБ, и Валерий Громико в Макслайн (Беларус), а те бяха титуляри във всеки мач. И без тях имат 1-2 единици, но съм сигурен, че треньорският щаб на Левски ще обърне внимание и не е коректно аз да им давам насоки. Мога да кажа, че в момента разчитат на дух, патриотизъм и дават всичко от себе си. И ще се опитат да покажат новите си млади кадри. Имат опитни играчи като 40-годишният Александър Мартинович и като испанския нападател Марк Гуал, който дойде от Рио Аве“, продължава в анализите си Саид Ибраимов.

За Ибраимов обаче именно този етап в Шампионската лига е от ключово значение за Левски. Според него, евентуалното отстраняване на Кайрат ще увеличи енергията в Левски и тимът дори може да влезе в основната фаза на най-комерсиалния турнир в света.

„Левски трябва да покаже едно огромно уважение към Кайрат, ако иска да продължи напред в Шампионската лига. И като домакин в първия мач трябва да постигне един добър резултат, за да проправи пътя си напред. Този кръг е от изключително значение, защото ще освободи още играчите на Левски от напрежение. Да, те вече са в основната фаза на Лигата на конференциите, но с един добър жребий може да влязат в Шампионската лига. Така че мачовете са от изключително значение в психологически план. И дано да имат късмет при жребия, за да може Левски 20 години след първото участие отново да бъде в най-престижното състезание в света“, допълни Ибраимов.

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