Новият в Левски: "Гледал съм Валери Божинов, за Ивайло Йорданов ми разказа баща ми"

Новото попълнение на Левски Хеверон говори пред клубната телевизия, като разказа за това как се е случил трансферът му на "Герена". Десният бек сподели, че докато е бил в Спортинг Лисабон е гледал Валери Божинов. А баща му му е разказвал за друг български футболист, който също е играл за "лисабонските лъвове" - Ивайло Йорданов. Хевертон пристигна в Левски със свободен трансфер от Куинс Парк Рейнджърс.

Хевертон: "Това беше правилното решение"

Ето какво каза Хевертон пред клубната телевизия на Левски: "Много съм радостен да съм в Левски. Градът също е много хубав, така че се радва да съм тук. Траснсферът стана доста бързо, ако трябва да съм честен. Това беше правилното решение, много бързо го взех. От първия миг, в който чух за интереса от страна на Левски, се заинтересувах. Може би около седмица отне целият процес. Миналата седмица разбрах за интереса на Левски и имах възможност да гледам първия мач с Университатя Крайова.

Вторият мач също го гледах и съм щастлив за победата. Да, на 100% ми харесва как Левски играе. Отборът има много потенциал да постига успехи в бъдещето.

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"Гледал съм Валери Божинов няколко пъти"

Роден съм в Бразилия, но на 3 или на 4 години отидох в Португалия. Цялата ми кариера премина в Спортинг Лисабон. След това бях в Ещрела Амадора и в Куинс Парк Рейнджърс в Англия, след което направих няколко престоя под наем във Витория Гимараеш, а след това и в Жил Висенте. Сега дойдох в Левски. Гледал съм Валери Божинов няколко пъти как играе за Спортинг Лисабон. За Ивайло Йорданов ми е разказвал баща ми.

Искам да кажа на феновете на Левски, че съм много щастлив да съм тук. Ще бъда един от вас и ще се боря клубът да е максимално напред в българския и европейския футбол".

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