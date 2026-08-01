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Наследникът на Пеп Гуардиола развъртя метлата в Ман Сити

01 август 2026, 15:42 часа 1150 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Наследникът на Пеп Гуардиола развъртя метлата в Ман Сити

Манчестър Сити започва нова ера, след като 10-годишният престой на Пеп Гуардиола приключи. На негово място идва един от нвговите ученици - Енцо Мареска. Италианският специалсит беше помощник на Гуардиола в Ман Сити, след което пое последователно Лестър и Челси. Сега той се завръща на "Етихад", но като старши треньор и ще въведе промени, с които да въведе своя стил.

Родри е все по-близо до изхода

С някои от първите си действия, Енцо Мареска ще се отърве от играчи, които няма да са му нужни. Доста младоци ще напуснат клуба, но не само такива от академията, а и футболисти, които са били привлечени, но не са намерили мястото в състава си. Такъв е вратарят Джеймс Трафорд, който беше изместен от Джанлуиджи Донарума и остана резерва. Той най-вероятно ще премине в Лийдс. Родри също се е запътил към изхода, като Реал Мадрид води преговори с Манчестър Сити за услугите му.

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Родри

Много основни играчи ще напуснат Ман Сити

Друг основен играч, който е близо до изхода е Рубен Диаш. За него също се говори, че може да заиграе в Испания. Савиньо е уведомил Манчестър Сити, че иска да напусне и в момента Тотнъм работо върху привличането му. Джак Грийлиш може да напусне в посока Евертън. Англичанинът лекува контузия, но едва ли ще попадне в сметките на Мареска. Матео Ковачич също няма да намери място в състава на италианеца. Калвин Филипс ще трабва да търси следващата си дестинация, като този сезон ще играе под наем в Шефийлд Юнайтед.

Омар Мармуш и Тиджани Райндиър също не са сред 100% сигурните оставащи. Те не направиха добър минал сезон, а интерес има съответно от Тотъм и Галатасарай.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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