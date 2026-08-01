Голяма чистка в Челси: Шаби Алонсо съкращава футболистите на една позиция двойно

Челси отново натрупа много футболисти на една позиция. С привличането на Максенс Лакроа от Кристъл Палас срещу 60 милиона евро, централните защитници в отбора на "сините" станаха цели 10. Новият мениджър на лондончани Шаби Алонсо сподели, че не иска да има повече от 4-5 футболисти на тази позиция и ще работи по върпоса. Струва си да се обърне внимание и на нападението, където са съсредоточени останалите трансфери на Челси.

Челси има 10 централни защитници

Шаби Алонсо беше категоричен, че не иска да има повече от 5 центални защитници в началото на сеозна. След привличането на Максенс Лакроа, той разполага с още 9 освен французина - Джош Ачеампонг, Аарън Анселмино, Беноа Бадиашил, Трево Чалоба, Леви Колуил, Аксел Дисаси, Уесли Фофана, Максенс Лакроа, Мамаду Сар и Тосин. Това струпване е плод на политиките на новото американско ръководство на Челси, което пое контрола на клуба, след като Роман Абрамович беше принуден да продаде "сините". Както на много критици, така и на Шаби Алонсо явно не му допада идеята.

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Нападението на Челси също е много широко

В момента Челси има най-широкия състав във Висшата лига - цели 38 футболисти, които имат договор със "сините". Тази бройка не може да се сравнява с миналогодишните 58 играчи, но си остава абсурдно голяма. Другите нови попълнения на Челси са предимно в нападение - Морган Роджърс, Джовани Кенда и Емануел Емега. Валентин Барко е единственият нов, който ще подсили халфовата линия. На "Стамфорд Бридж" се завръща и Николас Джаксън, който беше под наем в Байерн Мюнхен през миналия сезон.

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