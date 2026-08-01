Ливърпул трябва да се откаже от Баркола - предложиха по-евтин и разумен вариант на "Анфийлд"

Лятото на трансформации на "Анфийлд" продължава. След напускането на клубната легенда Мохамед Салах Ливърпул търси новата си звезда, която да заблести под ръководството на новия треньор Андони Ираола. Брадли Баркола е начело в списъка с желани играчи на мърсисайдци. Смята се, че клубът се е договорил с френския национал и работи по подготовката на оферта. Докато гигантът от Висшата лига е готов да похарчи около 120 милиона евро, Пари Сен Жермен изисква 170 милиона евро.

Ливърпул трябва да потърси евтина алтернатива на Баркола

Това е скандално висока сума, но тя отразява състоянието на пазара, след като играчи като Морган Роджърс преминаха в Челси за 138 милиона евро, а Елиът Андерсън се присъедини към Манчестър Сити за 135 милиона. Баркола е един от най-високо оценените нападатели в Европа, който впечатли, въпреки че често оставаше в сянката на Хвича Кварацхелия на "Парк де Пренс". През миналия сезон той отбеляза 13 гола и даде 7 асистенции в 49 мача във всички турнири. 23-годишният ас привлече вниманието и по време на Мондиал 2026 с френския национален отбор, като понякога изпреварваше Дезире Дуе в борбата за титулярно място в атаката на Дидие Дешан.

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Основният проблем, пред който е изправен Ливърпул в опитите си да привлече Баркола, е трансферната сума, тъй отборът ще подобри британския трансферен рекорд за трети път в рамките на една година, ако го привлече. Мърсисайдци платиха 125 млн. евро за Флориан Виртц, а след това сключиха сделка за 145 млн. евро за Александър Исак. Баркола отговаря на много от изискванията на Андони Ираола, но на пазара има и други подобни крила, които са по-евтини. Един от тях е Нико Уилямс, чиито прилики са трудно да се пренебрегнат, като се имат предвид експлозивният му стил на игра и уменията му в ситуации един на един.

Предимството на Уилямс пред Баркола е способността му да подава с двата крака и постоянството му срещу дълбоко разположени защитни блокове. Той е талисманът на Атлетик Билбао и макар че през миналия сезон отбеляза 6 гола и даде 7 асистенции, прекара голяма част от сезона на резервната скамейка. 24-годишният Уилямс вече знае как да бъде звездата в европейски отбор и се справя добре с този натиск. Той е по-традиционен вариант от Баркола и може да струва много по-малко от французина, както и да играе на върха на атаката. Според информации в новия договор, който той подписа през юли миналата година, след като Барселона се опита да го привлече, е била включена клауза за откупуване на стойност 90 млн. евро. Тази сума е много по-разумна и позволява на шефовете на мърсисайдци да се насочат към други позиции в състава.

Мърсисайдци трябва да вземат предвид бюджета и състава

Изразходването на 170 милиона евро за Баркола ще изчерпи трансферния бюджет на клуба и е свързано с огромен риск. През миналия сезон ясно се видя, че Виртц се мъчи да убеди, откакто се премести на "Анфийлд", а трансферната му сума се припомня всеки път, когато не успява да впечатли. Междувременно Луиш Фиго нарече Уилямс изгодна сделка, а на днешния пазар това е справедлива оценка за играч, който през годините е блестял в Ла Лига. Изпълненията му в родната му страна са били толкова впечатляващи, че отбори като Барса и Реал Мадрид са проявили интерес към него. Ако Ираола иска да върне Ливърпул в борбата за титлата, е важно да се насочи към укрепване на състава, вместо да се фокусира единствено върху една позиция. Необходим е нов ляв бек след напускането на Анди Робъртсън, а "червените" биха могли да обмислят привличането на полузащитник предвид несигурното бъдеще на Къртис Джоунс.

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