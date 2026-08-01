Две легенди в един глас: "Той ще стане световен шампион, но не е най-добрият пилот на пистата"

Формула 1 се оттегли за лятната пауза, а през първите девет от състезание от сезона един от пилотите не остави никакво съмнение кой беше най-добрият на пистата. Въпреки че Джордж Ръсел беше сочен за фаворит преди началото на кампанията, 19-годишният му съотборник в редиците на Мерцедес обра овациите. Към момента Кими Антонели спечели шест победи и е на върха в класирането при пилотите с 50 точки аванс пред втория Люис Хамилтън. Тази преднина бе постигната въпреки отпадането му в Испания и състезанието без точки на "Силвърстоун", след като повреда в предния му калник компрометира участието му в състезанието.

Кими Антонели е категоричният фаворит за титлата във Формула 1

По този начин Антонели може да започне втората половина на сезона, знаейки, че на практика разполага с "лукса" да има две състезания в запас и все пак да остане на върха в класирането при пилотите. Това предимство се засилва още повече от трудностите, с които се сблъсква съотборникът му Джордж Ръсел, чиято кампания също беше нарушена от поредица от неуспехи и технически проблеми. Междувременно четирикратният световен шампион и обичайният заподозрян за победата Макс Верстапен преживя разочароващ старт с далеч повече спадове, отколкото върхове. Нидерландецът беше принуден да се откаже от три състезания досега през сезона - в Китай, Монако и Великобритания. Тези неуспехи оставиха бившия световен шампион на 110 точки зад Кими Антонели преди лятната пауза.

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Въпреки трудния сезон, Верстапен все пак записа няколко силни представяния. Той успя да се качи на подиума в Канада, завърши втори в Австрия, а в последните две надпревари преди паузата - Беглия и Унгария, също се класира в челната тройка. През миналия сезон той доказа, че може да прави феноменални обрати, като стопи аванс от 102 точки и остана само на 2 пункта от титлата. Сега, обаче, изглежда, че никой не вярва, че може да постигне нещо подобно при настоящите обстоятелства в Ред Бул.

Две легенди се обединиха около едно мнение

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун и бившият съветник на Ред Бул Хелмут Марко се обединиха около въпроса кой ще бъде коронован за световен шампион в края на сезона. В интервю за швейцарското издание "Blick" и Екълстоун, и Марко изразиха едно и също мнение относно изхода от тазгодишната борба за титлата, като двамата ясно посочиха кого очакват да излезе начело: "Антонели ще бъде световен шампион, Верстапен остава най-силният пилот на пистата."

Наскоро Марко омаловажи шансовете на Верстапен да се върне в борбата за титлата, като изтъкна, че в момента на Ред Бул му липсва необходимата стабилност, за да се бори с челната група. Австриецът посочи също така дефицита в темпото на отбора в сравнение с Макларън и Ферари, както и нестабилността на болида, като ключови фактори за своята оценка.

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