Подчинение на Донбас с превземане на Славянск и Краматорск: Докъде стигна армията на Путин

Пълното превземане на цялата Донецка област, което в медиите е описвано в по-широк смисъл като превземане на Донбас, е основна минимална цел, която руският диктатор Владимир Путин постави на армията си в Украйна. Вече многократно имаше материали и анализи, че руското военно командване е казало на Путин, че това може да стане до края на 2026 година. Обратно, украински и западни военни експерти редовно дават оценки, че това е невъзможно за толкова кратко време.

Конкретно става въпрос за т.нар. крепостен пояс в Донецка област – агломерацията Славянск-Краматорск. Изданието Frontline Monitor представи оценка на френския военен анализатор Клеман Молен какво се случва там.

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На първо място – вече има потвърждение на база открити данни, сателитни снимки, геолокирани кадри, че руски позиции са установени на приблизително 10 километра източно от Славянск и Краматорск. От началото на 2026 година точно Славянското направление изглежда е това, където руската армия има най-големи успехи. И всичко това се случва, защото преди 7 месеца Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпиха градчето Северск, северно от Бахмут и с това руската армия получи плацдарм за по-сериозно настъпление. ВСУ се изтеглиха от Северск, тъй като нямаха достатъчно ресурс да го бранят – това е официалната версия на украинския генщаб, докато начело на украинската армия все още беше генерал Олександър Сирски. Сега той е заменен от генерал Михайло Драпатий и точно Славянското направление ще е негов приоритет и главоболие.

Още през февруари израелският анализатор Давид Генделман обясни как след падането на Северск руската армия напредва в постепенно стесняваща се ивица, съединява фланговете си и скъсява линията на фронта, благодарение на което на първа линия струпва повече войници и техника. Това обаче има голям недостатък - неподсигурени достатъчно флангове и уязвимост, която може да доведе до големи загуби, ако Украйна има ресурси да извърши по-мащабни контраатаки. Отделно е показателно как в съседното от север Лиманско направление руската армия буксува - основният Z-канал, който следи ситуацията там, пише следното, гаранирано с ВИДЕО: "Поради недостиг на гориво, момчетата на фронтовата линия отново са изправени пред сериозни проблеми". Между Северск и самите градове Славянск и Краматорск няма нито едно голямо селище, което да влезе в ролята на основен опорен пункт на отбраната. Руската армия успя да направи следното от началото на годината:

на 22 януари DeepState отчете руско придвижване при Никифоровка, откъдето до административните граници на Славянск оставаха 13 километра.

по-на юг руските елементи вече бяха излезли при Минковка – на 14 километра от Краматорск.

шест месеца по-късно това разстояние е съкратено с още около 3 километра.

Това темпо постепенно изнурява и руши отбраната, без да е необходим класически дълбок пробив. Защо? Защото като е по-близо до Славянск и Краматорск, руската армия може да използва повече оръжия за обстрели по цели в тях. Или казано по-друг начин – да ги срива тухла по тухла и камък по камък, най-вече с авиобомби. Освен това, руснаците може да обстрелват пътищата, по които украинските позиции, защитаващи двата града, се снабдяват логистично. Челен щурм от изток все още е малко вероятен поради спецификата на терена, но сегашната позиция позволява на руската армия непрекъснато да подлага под обстрел с дронове, артилерия и въздушни удари градската зона и нейната инфраструктура, без да навлиза в нея.

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Ключовите фактори как ще протекат боевете са следните:

Въздушното превъзходство на Русия. Вече има систематични руски бомбардировки, най-вече с авиобомби, които рушат и градска инфраструктура, и укрепени украински позиции. Ако тях ги нямаше, руската пехота много по-трудно щеше да се справя или дори изобщо нямаше да напредва.

Съотношението на силите. Според Молен, само 5-6 украински бригади защитават Славянското направление, а руснаците напредват, макар и бавно, въпреки големите си загуби. Затова е много важно дали Драпатий и екипът му ще намерят резерви, които да пратят в помощ на украинските части.

Теренът. Предимно горски масиви, които прикриват по-малки руски щурмови групи, но пък каналът "Северски Донец-Донбас" затруднява маневрите на атакуващите руснаци. Форсирането на водната преграда до Славянската ТЕЦ и преминаването през мрежата от водни съоръжения ще струва скъпо на руската армия, особено през укрепените позиции, изградени от украинците в последните месеци, обяснява Молен. Поради това той прогнозира предпазливо, че битката за самия Славянск едва ли ще започне през 2026 година – най-малко защото боевете за Николаевка се очертават продължителни.

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Ключовите точки за отбраната

1. Николаевка

Селището е разположено на около 15 километра от Славянск и на 20 километра от Краматорск и пази източните подстъпи към Славянск. В пределите му се намира Славянската ТЕЦ, а районът осигурява контрол и върху път М-03 на север към Изюм. Руснаците атакуват по две направления:

по течението на река Северски Донец – през горските масиви край Крива Лука, Пискуновка и Стародубовка.

от горския масив, разположен северно от Рай-Олександривка (Рай_Александровка).

Горският терен помага на руските щурмови групи да се прикриват по-успешно. По данни на Молен, първите проникнали руски военнослужещи са попаднали в плен до Николаевка преди около 20-тина дни, а вече има руски войници в източните части на Николаевка. Чакат се по-сериозни геолокализирани кадри за потвърждение. За Украйна е жизнено важно да удържи линията Николаевка – Ореховитка – Никифоровка.

2. Рай-Олександривка

Защо е важно – там се намират ключови височини, от които Славянск може да бъде обстрелван. Дори частичен контрол върху височините разширява радиохоризонта за руските оператори, а с това расте и обхватът, в който FPV дроновете могат да поразяват цели в по-дълбок тил.

3. Каналът "Северски Донец – Донбас"

По-на юг ролята на естествен отбранителен рубеж изпълнява каналът "Северски Донец – Донбас". И Молен, и руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" описва ежедневни руски опити за инфилтрация покрай и през него, като отделни руски части вече го пресичат в посока Краматорск, а няколко села западно от канала са преминали в т.нар. "сива зона" - например Юрковка, Рай-Олександривка също. Тук е важно украинците да удържат Малинивка/Малиновка – Юрковка – Рай-Олександривка.

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Източник: Frontline Monitor