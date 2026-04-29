"Изпълнете ангажиментите си": Експерти призоваха новото правителство за образователна реформа и предложиха помощ

Образователни експерти написаха отворено писмо до народните представители в 52 Народно събрание, в което поискаха образованието да бъде възприето като основен приоритет пред държавата и най-сетне да бъде осъществена отлаганата с години реформа в сектора.

"Уважаеми Народни представители, образованието е единствената държавна система, която формира едновременно икономическата продуктивност, културния живот, общественото единство, психичното здраве, гражданското поведение и способността на една нация да съществува устойчиво във времето. То не е просто сектор на публичната администрация или механизъм за професионална реализация. То е основата, върху която се изграждат обществото, икономиката и държавността. Няма силна икономика или стабилно и проспериращо общество без силна образователна система", започва писмото.

Години на неглижиране

Според експертите в годините на прехода образователният сектор е бил рутинно пренебрегван, а реформите на парче не са доведоли до подобрение, а са натрупали системни дефицити - функционална неграмотност при над половината от българските ученици, недостатъчна адаптация към технологичните и социални промени, липса на саморегулация, разделение и агресия в обществото.

"България постепенно се нареди на последни места в Европа по ключови показатели за образователни резултати и детско психично здраве. Тази криза отдавна не е само проблем на училището. Това е ограничение върху бъдещото развитие на държавата", продължава писмото.

Експертите са на мнение, че съществува дълбок институционален дефицит, управленски пропуск на прехода, който рядко се обсъжда публично, а в България няма нито един ресор, който да отговаря за детското развитие.

"Ако днес не изградим системна подкрепа за развитие на следващите поколения, рискуваме да превърнем демографския спад, ниската грамотност, липсата на конкурентоспособна икономика и социалната фрагментация в трайна национална траектория", предупреждават експертите.

Те призовават бъдещото правителство да стане първото правителство на прехода, което признава образованието и детското развитие като национален приоритет и основа за развитие на човешкия, обществения и икономическия потенциал на България.

"Изпълнете ангажиментите си"

"Коалиция ”"Прогресивна България" в предизборната си програма е заявила цели за укрепване на държавността, създаване на икономика на високата добавена стойност, изграждане на дългосрочен управленски хоризонт, както и за качествено, достъпно и съвременно образование, възпитаващо уважение, толерантност и отговорност. Сериозни ангажименти за по-качествено образование са поети и от коалиция "ГЕРБ-СДС" и коалиция "ПП-ДБ"", се припомня в писмото.

Образователните експерти са на мнение, че след съдебната реформа и приемането на бюджет, образованието и развитието на българските деца са най-ключовият приоритет за бъдещето на страната ни.

"България няма нужда от поредна промяна на парче, а от дългосрочна, добре информирана и дълбока реформа, за да има шанс да се нареди сред конкурентоспособните държави в Европа и да спре упадъка на обществото ни. Предвид поетите ангажименти от трите най-големи политически сили в 52-рото Народно събрание считаме, че времето за тази реформа е настъпило", смятат те.

И обявяват, че имат готовност с експертни оценки и анализи, за да бъде направена реформата по правилния начин.

"Готови сме да предоставим експертна подкрепа и документи с детайлно формулирани анализи и стратегически становища за максимално ефективни и добре информирани решения в сферата на образованието и детското развитие", обобщават експертите.

