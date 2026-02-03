На фона на функционалната неграмотност, призив към родителите: Карайте децата на четат на глас!

На фона на задълбочаващия се проблем с функционалната неграмотност сред българските ученици, съвместен българо-италиански проект прави оценка на уменията за четене с разбиране на децата у нас.

Резултатите дават насоки на какво е добре да се набляга в училище и вкъщи. Това заяви проф. д-р Светла Коева, директор на Института по български език при БАН.

Според нея данните от проучването потвърждават забравени в образователните системи практики.

Четенето на глас е ключово

В проекта са били оценявани сложността на текста, скоростта на четене и тактилни данни – проследяване на текста с пръст по екрана на таблет по време на четенето, посочи тя.

"Ако пръстът следи текста плавно, е знак за четене с разбиране, ако пък движенията са по-хаотични, това означава, че когнитивните процеси са затруднени", отчитат от екипа на проекта.

Проследяването на текста позволява на детето да се фокусира върху това, което чете.

Проф. Коева беше категорична, че простото четене на глас е много ефективен инструмент за подобряване на функционалната грамотност при работа с текст.

Четенето на глас е по-бавно от четенето наум, защото се изисква време за артикулация на прочетеното, потвърждават още резултатите.

Източник: iSTock

Контролни въпроси след четене наум и на глас са показали, че когато един и същи текст се чете на глас, децата го разбират по-добре.

"Един от изводите е, че четенето на глас не трябва да се пренебрегва. Родителите следва да поощряват децата си, особено в началните класове, да четат на глас", коментира проф. Светла Коева пред БНР.

В Италия прилагат този метод на четене при деца и възрастни, засегнати от различни заболявания и той помага за преодоляване на различни дефицити, отбеляза още тя.

По думите й резултатите на учениците от България и Италия са съпоставими.

Тя призна, че често българските учебници се пишат на език, неразбираем за децата, а понякога и за родителите им, и е на мнение, че една онлайн система за оценка на сложността на текстовете би била много полезна в това отношение.