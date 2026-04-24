Омбудсманът одобри AI в образованието, но с правила

24 април 2026, 12:56 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Изкуственият интелект (AI) и дигиталната грамотност вече няма да бъдат само странично занимание, а част от официалното образование на българските ученици. Омбудсманът Велислава Делчева даде „зелена светлина“ на готвените промени в Наредбата за общообразователна подготовка. Новите правила предвиждат AI технологиите да бъдат интегрирани в обучението на децата от III до XII клас. Според омбудсмана това е ключова стъпка, която ще подготви учениците за изискванията на бъдещия пазар на труда. Делчева подчерта, че освен технологичните умения, е критично важно децата да развиват и етично мислене при работата с новите инструменти.

Плюсове

В становището си до служебния министър проф. Сергей Игнатов омбудсманът подчертава, че предложените промени са навременна и необходима стъпка към модернизиране на българското образование в условията на бързото навлизане на новите технологии във всички обществени сфери.

Според Делчева изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, в изследователските и творческите дейности на учениците, както и инструмент за осъвременяване на образователната среда и подобряване на обратната връзка между учители и ученици. В същото време тя подчертава, че технологиите не трябва да заместват познавателния процес, а да го подпомагат.

Според омбудсмана успешното въвеждане на изкуствения интелект в образованието зависи от това той да бъде използван като навигатор към знанието, а не като негов заместител.

В становището си Делчева акцентира върху необходимостта учениците да развиват критично мислене, умения за проверка на фактите, разпознаване на дезинформация и алгоритмични пристрастия, както и етична отговорност при използването на изкуствен интелект. Отбелязва се и новата роля на учителя не само като източник на знания, а и като ментор и навигатор в дигиталната среда.

Рискове

Велислава Делчева обръща внимание и на рисковете, които трябва да вземат предвид при въвеждането на реформата. Сред тях са възможността за задълбочаване на цифровото неравенство между училищата и регионите, необходимостта от качествено обучение и подкрепа за учителите, защитата на личните данни на учениците, рискът от плагиатство и прекомерна зависимост от технологии, липсата на ясни механизми за оценяване на новите компетентности и нуждата от достатъчна техническа инфраструктура.

В становището си омбудсманът посочва още, че проектът в голяма степен съответства на Насоките на ЮНЕСКО за генеративен изкуствен интелект в образованието и на европейските правила по Регламент (ЕС) 2024/1689 за изкуствения интелект, който определя образованието като високорискова сфера.

Делчева препоръчва на образователното министерство да обмисли създаването на списък със сертифицирани и безопасни инструменти с изкуствен интелект за използване в училищата, както и допълнителни правила за защита на децата, прозрачност и човешки контрол при използването на технологии в учебния процес.

Специален акцент тя поставя и върху необходимостта от цялостен подход към психичното здраве в училище, включително чрез програми за социално-емоционално учене, които да подпомагат адаптацията на децата към бързо променящата се дигитална среда.

Виолета Иванова
