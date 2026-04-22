Ректорите на университети поискаха от Радев нов модел на финансиране и контрол на вноса на студенти

22 април 2026, 18:30 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Ректорите на университети поискаха от Радев нов модел на финансиране и контрол на вноса на студенти

Съветът на ректорите на висшите училища в България отправи призив бъдещото правителство да постави висшето образование сред националните приоритети. Сред поисканите мерки са нов модел на финансирането на университетите, както и регламент за вноса на чуждестранни студенти.

Председателят на Съвета проф. д-р Миглена Темелкова изпрати официално писмо до коалиция "Прогресивна България", с което поздравява коалицията за убедителната изборна победа и изразява готовността на ректорите за конструктивен диалог по ключови политики в областта на висшето образование.

В писмото си проф. Темелкова акцентира върху необходимостта от спешни и дългосрочни мерки за развитие на сектора, като подчертава, че съществува сериозно изоставане в изпълнението на Стратегията за развитие на висшето образование 2021–2030 г.

Нов модел на финансиране и контрол на "вноса и износа"

Съветът има няколко краткосрочни приоритети, посочени в писмото, по които има отдавна формулирани законодателни решения и набор от мерки и политики.

Ректорите настояват за бърза промяна на модела за финансиране на държавните висши училища, чиято философия е подчинена основно на показателя "среднопретеглен брой студенти" и който "изкривява пазарната и конкурентната среда не само на държавните университети, но и на частните".

Настоява се също така за спешни законодателни промени за превръщането на България в привлекателна образователна дестинация.

Тези мерки трябва да се отнасят не само до цялостното презентиране на държавата ни на глобалния образователен пазар, но и до ефективна "регламентация на вноса на студенти от трети държави и износа на българско висше образование".

"В дългосрочен аспект огромното предизвикателство пред нас като ректори и пред държавата ни е регулацията на университета и училището на бъдещето, в които изкуственият интелект, дигиталните технологии и иновативните образователни модели ще бъдат интегрирани по начин, който гарантира качество, достъпност, етичност и развитие на ключови умения у обучаемите. Същевременно обаче трябва да съобразим и факта, че те ще трансформират из основи познатите ни методи, средства и инструменти за обучение, а от нас и законодателя ще са потребни ясни правила, които да осигуряват баланс между технологичен напредък, академична автономия, обществен интерес и ценности", се казва още в писмото на председателя на Съвета на ректорите до коалиция "Прогресивна България".

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Университети висше образование студенти образование Съвет на ректорите Прогресивна България
