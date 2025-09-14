Красимир Вълчев: Училищата сами решават дали да започват от по-късен час

Училищата, учителите и родителите сами решават кога да започнат часовете. Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден. Това каза по БНР министърът на образованието Красимир Вълчев. "Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това. Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226.
Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища.
Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема.
По-добра мотивация
Ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати.
Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени", каза министърът.
И в момента продължава записването на първокласници, обясни министърът.
По-малко първокласници
"Работи т.нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години.
Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди".
Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.
"Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради".
Интерес към професията
През последните години има увеличаване на специалистите, които не са учители, но осъществяват подкрепа в образователния процес, обясни министърът.
"Ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници. Искаме да разширим тази подкрепа, която предоставяме на децата.
Разширихме и целодневната организация на учебния ден".
Към момента има огромно търсене за заемане на учителската позиция по някои предмети, каза Вълчев.
"Вече няма недостъг на учители с начална и предучилищна педагогика. 30 души средно кандидатстват за едно място за учител по физическо".
Търсят се учители по точни науки
Не така обаче стоят нещата с преподавателите по физика, химия и математика, посочи министърът.
Снимка iStock
"Там са ни и най-слабите резултати".
Очевидно имаме проблем с учебните програми по математика, отчете министърът.
Отворили сме всички програми за промяна, разясни Вълчев.
"Нашата система е твърде амбициозна в предоставянето на знания и твърде неамбициозна във формирането на умения.
Имаме и поколенчески проблем, който се отчита от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Залепени за екрана
Днешното поколение ученици се концентрира по-трудно. Нашите ученици са с най-висок процент на разсейване.
Най-много време прекарват пред екрани, но най-малка част от него е с образователни цели.
Имаме вече достатъчно анализи и наблюдения за зловредното влияние на екраните при децата. То води до увреждане на всички останали умения.
Едно от най-полезните неща, които бихме могли да направим като родители, е да ограничим екраните на децата.
Те ще се ползват с образователни цели. Има такова изключение в закона.
Учителите невинаги успяват да наложат правилата. И в момента има забрана за използване в час, но една част от учениците не могат да бъдат дисциплинирани".
Религията не е задължителна
Религията в училище няма да бъде задължителна, увери министърът.
"И в момента я има в българското училище, но като свободноизбираема и не във всяко училище. Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия.
Има европейска препоръка от 2005 година, която насърчава изучаването на религии.
Ще имаме час по възпитание в добро. Той ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религиозните празници".