Красимир Вълчев: Училищата сами решават дали да започват от по-късен час

Училищата, учителите и родителите сами решават кога да започнат часовете. Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден. Това каза по БНР министърът на образованието Красимир Вълчев. "Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това. Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226.

Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища.

Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема.

По-добра мотивация

Ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати.

Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени", каза министърът.

И в момента продължава записването на първокласници, обясни министърът.

По-малко първокласници

"Работи т.нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години.

Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди".

Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.

"Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради".

Интерес към професията

През последните години има увеличаване на специалистите, които не са учители, но осъществяват подкрепа в образователния процес, обясни министърът.

"Ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници. Искаме да разширим тази подкрепа, която предоставяме на децата.

Разширихме и целодневната организация на учебния ден".

Към момента има огромно търсене за заемане на учителската позиция по някои предмети, каза Вълчев.

"Вече няма недостъг на учители с начална и предучилищна педагогика. 30 души средно кандидатстват за едно място за учител по физическо".

Търсят се учители по точни науки

Не така обаче стоят нещата с преподавателите по физика, химия и математика, посочи министърът.

Снимка iStock

"Там са ни и най-слабите резултати".

Очевидно имаме проблем с учебните програми по математика, отчете министърът.

Отворили сме всички програми за промяна, разясни Вълчев.

"Нашата система е твърде амбициозна в предоставянето на знания и твърде неамбициозна във формирането на умения.

Имаме и поколенчески проблем, който се отчита от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Залепени за екрана

Днешното поколение ученици се концентрира по-трудно. Нашите ученици са с най-висок процент на разсейване.

Най-много време прекарват пред екрани, но най-малка част от него е с образователни цели.

Имаме вече достатъчно анализи и наблюдения за зловредното влияние на екраните при децата. То води до увреждане на всички останали умения.

Едно от най-полезните неща, които бихме могли да направим като родители, е да ограничим екраните на децата.

Те ще се ползват с образователни цели. Има такова изключение в закона.

Учителите невинаги успяват да наложат правилата. И в момента има забрана за използване в час, но една част от учениците не могат да бъдат дисциплинирани".

Религията не е задължителна

Религията в училище няма да бъде задължителна, увери министърът.

"И в момента я има в българското училище, но като свободноизбираема и не във всяко училище. Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия.

Има европейска препоръка от 2005 година, която насърчава изучаването на религии.

Ще имаме час по възпитание в добро. Той ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религиозните празници".