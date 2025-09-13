Войната в Украйна:

Красимир Вълчев открива учебната година в две училища

13 септември 2025, 10:05 часа 429 прочитания 0 коментара
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в две училища, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

На 15 септември в 9:30 часа той ще посети 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в столичния квартал Изток, а след това от 10:30 часа ще бъде гост на 200.ОУ " Отец Паисий" в село Лозен. 

По-късно през деня, от 14:30 часа, министърът ще участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив, където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището.

Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000.

В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000. 

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

Виолета Иванова
