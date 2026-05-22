"Подписвайте, спуснато е от МОН": Грешка на министерството в матурата по английски и безхаберие на квестори в НГДЕК

22 май 2026, 16:30 часа 2347 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
За грешка в матурата по английски език и квестори в Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), на които не им се е занимавало с проблема, защото „щяло да отнеме много време“, разказа пред Actualno.com зрелостничката Моника Владева. Тя е една от 13 000 зрелостници, пожелали да се явят на днешната матура по английски език. Всички явили се на матурата по английски обаче се натъкнали на грешка на МОН в частта на изпита, която трябва да провери дали изпитваните могат да слушат с разбиране.

В третата от петте части по този компонент на матурата записите за слушане били разменени, което довело до объркване.

Квесторите не пожелават да направят нищо

В една от класните стаи на НГДЕК квесторите задълбочават проблема и изобщо не помагат за неговото разрешаване.

„Въпросната задача не успяхме да я изпълним като хората. Обърнахме се към квесторите и помолихме да се пусне записът отново или да се извика четец“, обясни Моника Владева.

Тя е запозната, че на териториятана училището би трябвало да има четири четци, но нито един не бил изпратен, а квесторите казали, че нямало какво да направят. По-късно обяснили, че щяло да отнеме много време.

„Навсякъде другаде, въпреки че е имало голямо забавяне - все пак такъв четец е отишъл и е прочел даже и следващите текстове, за да са сигурни децата, че всичко е наред. На мен не само ми беше отказано, а беше казано, че няма такъв вариант. Аз нямам друг избор освен да се доверя на квестора там. Аз съм с изключен телефон, нямам право да излизам от стаята“, казва Моника Владева и е категорична, че още днес ще подаде жалба до МОН за случилото се, като се надява министерството да реагира по някакъв начин.

Изглежда проблемът е бил само в нейната класна стая, защото по думите й по време на изпита един четец объркал стаите. „Щом е влязъл при нас, значи той е трябвало да влезе някъде другаде. Щом е влязъл някъде другаде – значи някой някъде другаде го е извикал“, разказа още Моника Владева. 

„Подпишете, спуснато е от МОН“

Дотук обаче проблемите на изпита по английски за Моника Владева и останалите 10-12 зрелостници в класната стая в НГДЕК не приключват.

„Малко по-късно ни се пусна списък, в който трябвало да се подпишем, че сме съгласни с размяната на записите и че сме се ориентирали в ситуацията“, разказа Моника Владева.

Съвсем естествено всички в класната стая отказват да го подпишат, но квесторите им казват, че е добре да го направят, защото е спуснато от МОН.

На този етап тя е повярвала, че е възможно да бъде от МОН, тъй като е била в затворена среда, без връзка с външния свят, но по-късно се чува със свои приятели и съученици и научава, че при тях такава подписка не е имало. Моника Владева си спомня, че на този списък имало датата на матурата и по какво е, но не си спомня самия текст, нито да е имало някаква бланка на МОН или друга институция. Тя не е имала възможност да го снима, тъй като на изпита телефоните не са позволени.

Впоследствие ги посетил най-вероятно директорът на НГДЕК, който поискал да разбере защо не подписват, но след като чул аргументите на учениците – се примирил и излязъл от стаята.

Всичко това, според разказа на зрелостничката, прекъсва матурата няколко пъти.

