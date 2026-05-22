Германският "План XL": Мирът в Европа вече не е даденост и всичко се променя

В продължение на години повечето европейци не мислеха сериозно за война - това беше нещо от учебниците по история, старите документални филми или далечни конфликти, случващи се някъде другаде по света. Дори след като пандемията от Covid-19 разтърси ежедневието на целия континент, мнозина все още вярваха, че самата Европа остава стабилна и сигурна в основата си. Сега това усещане започва да се пропуква.

Германия готви мащабна програма за гражданска защита

Германия - водещата европейска икономика - подготвя огромна нова програма за гражданска защита на стойност поне 10 милиарда евро, фокусирана върху убежища, спасителни системи, обществени предупреждения и гражданска готовност в случай на големи атаки или бедствия от сериозен мащаб. Правителството на Фридрих Мерц настоява, че планът е превантивен. Може би защото Европа трябва да се поучи от грешките си и да не допуска отново да остане "сляпа" за бъдеща агресия срещу нея, както се случи във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Изведнъж официалните лица отново обсъждат открито бункери, запаси, системи за ядрена реакция - неща, за които много европейци никога не са очаквали да чуят правителствата да дискутират толкова директно през 2026 г., пише EuroWeekly.

Според германските медии проектът е получил прякора „План XL“. Той ще включва нови аварийни превозни средства, спасително оборудване, системи за обществени убежища и цифрови инструменти, помагащи на гражданите да намерят безопасни зони по време на кризи.

Дискусиите се провеждат на фона на години на нарастващо геополитическо напрежение, което постепенно промени настроенията в Европа. Първо дойде войната в Украйна. След това – нарастващата нестабилност в Близкия изток. А сега правителствата в страните от НАТО все по-често говорят за отбрана и готовност по начин, който само преди няколко години би звучал преувеличено, най-вече заради руските заплахи и провокации.

Германия не е готова, правителството иска да помогне на гражданите с карти и приложения

Част от натиска идва от самия германски Червен кръст. Организацията предупреди наскоро, че населението не е адекватно подготвено за национална извънредна ситуация, и подчерта сериозни слабости в системите за гражданска защита.

Според доклади в Германия притесненията включват недостиг на убежища, ограничени медицински резерви и липса на обучен персонал за спешни случаи, способен да реагира бързо по време на големи кризи.

Домакинствата бяха насърчени да поддържат основни запаси за извънредни ситуации у дома, включително бутилирана вода, неразвалящи се храни и хигиенни продукти.

Според германския вестник Bild предложеният „План XL“ включва много повече от обикновени разходи за инфраструктура. Правителството иска приложения, карти на убежища и спасителни легла. Целта е да се модернизират системите за предупреждение и да се създадат цифрови инструменти, които да позволяват на хората бързо да намират близки убежища в случай на извънредна ситуация. Тези убежища могат да включват подземни паркинги, тунели, укрепени мазета и по-стари бункерни съоръжения.

Една от идеите включва апликация, която показва на гражданите най-бързия маршрут към безопасно място въз основа на местоположението им.

Правителството планира също така да закупи около 1000 специализирани аварийни превозни средства и повече от 100 000 спасителни легла през следващите години. В крайна сметка плановете може да обхванат и училищата.

Германски медии съобщиха, че властите обмислят разширяване на образованието по гражданска отбрана, за да могат по-младите поколения да разберат основните процедури за реагиране при извънредни ситуации и мерките за самозащита.

За по-възрастните европейци някои от тези разговори звучат странно познато. За по-младите обаче цялата атмосфера изглежда нова.

Европа започва да разглежда въпросите на сигурността по нов начин

Германия не е единствената страна, която преразглежда готовността си за извънредни ситуации, но нейните планове привличат особено внимание заради мащаба и символичността си.

На целия континент правителствата преосмислят доколко наистина е подготвена гражданската инфраструктура в случай на внезапни сериозни сътресения - не само военни, но и кибератаки, енергийни кризи, мащабни сривове в инфраструктурата, проблеми с веригите за доставки.

Пандемията вече показа колко уязвими могат да станат много системи под натиск. Войната в Украйна засили тези страхове, като принуди правителствата да се изправят пред въпроси за сигурността, които мнозина бяха пренебрегвали в голяма степен в продължение на десетилетия. Сега гражданската защита отново става част от основните политически дискусии. И за много европейци само това се усеща като огромна културна промяна.

Германските власти продължават да настояват, че няма непосредствена причина за паника и че целта е подготовка, а не тревога. Но реалността е, че обществените разговори за сигурността в Европа вече не звучат по същия начин, както дори преди три или четири години. Усещането за стабилност, което много европейци някога приемаха за даденост, вече не изглежда толкова солидно, колкото преди.

