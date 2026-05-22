Властта на "некапитулиращия" Путин днес: Не карайте много-много към Крим, по 20 литра бензин и купони за дизел там

Заради увеличаващият се брой успешни удари с украински дронове, т.нар. "власти" (всъщност руски окупационен режим) на Херсонска област издадоха разпореждане за ограничение на движението на камиони в "сухопътния коридор" към Крим. "Подписах указ за временно ограничаване на движението на камиони по участък от федералната магистрала Р-280 Новорусия в посока към автомобилния контролно-пропускателен пункт Джанкой. Това решение е в сила от 00:00 часа на 21 май 2026 г. до второ нареждане", написа в своя канал в Телеграм Володимир Салдо, назначеният от Русия "губернатор" на окупираната Херсонска област. Салдо беше кмет на Херсон от 2002 година до 2012 година

Според указа, "ограничението не се отнася за военни товари, специални товари, лекарства, оборудване за възстановяване на инфраструктурата, гориво, бързоразвалящи се стоки и някои социално значими хранителни продукти от първа необходимост". Иначе ограничението се отнася за участък от магистралата между км 463 и км 494 в посока към "автомобилния контролно-пропускателен пункт Джанкой".

Междувременно, днес (22 май) в анексирания от руснаците град Севастопол (Крим) продажбите на бензин на бензиностанциите бяха ограничени до 20 литра "на превозно средство" поради "логистични затруднения". Дизеловото гориво се продава с купони. Това съобщи в канала си в Телеграм Михаил Развожаев, "губернаторът" на Севастопол. "В момента има определени логистични трудности, причините за които са известни. Бензиностанциите от мрежата на ATAN разполагат с бензин АИ-92 и АИ-95, както и с дизелово гориво, но не на всички станции. Някои станции на TES имат бензин АИ-92, а АИ-95 и дизелово гориво се очаква да пристигнат тази вечер; работим по въпроса. Дизеловото гориво в момента се предлага с купони. За да избегнем бързане, както направихме миналия път, въвеждаме мярка, която вече е доказала своята ефективност - продажбите на гориво на бензиностанциите от мрежата на TES ще бъдат ограничени до 20 литра на автомобил или една туба, докато ситуацията се стабилизира. Това означава, че ако пристигате с кола, можете да изберете да заредите колата си или туба", написа той.

A Russian in Crimea complains that there is no gas at gas stations and prices are rising in stores. This is happening in various corners of the RF, but they aren't given any explanation as to what on earth is going on. Indeed, what is going on? Truly a mystery. pic.twitter.com/NZI3tcNC5L — WarTranslated (@wartranslated) May 21, 2026

Както Reuters съобщи по-рано, украинските удари са извадили от строя една четвърт от руския капацитет за рафиниране на петрол. Bloomberg отбеляза, че капацитетът за рафиниране на петрол в руските рафинерии е спаднал до най-ниското си ниво от 2009 г. насам - 4,69 милиона барела на ден

Знаков украински удар

Броят на ранените след украинския въздушен удар срещу колеж и общежитието му в окупирания Старобелск, Луганска област, се е увеличил до 40 души, според т. нар. здравно министерство на ЛНР (Луганска народна република). Медицинска помощ се оказва на 40 ранени след обстрела на колежа в Старобилск в окупираната Луганска област, 14 от които са непълнолетни, според Наталия Пащенко, назначената от Русия "министърка на здравеопазването" на окупираната Луганска област. Според нея седем души са хоспитализирани, четирима от които са в тежко състояние, а трима - в средно тежко.

Преди това беше съобщено за четирима загинали и над 30 ранени. Руският следствен комитет е образувал наказателно дело за "терористична дейност".

Защо обаче е нанесен удар по общежитието? Защото там са разквартирувани руски войници - и излезе писмо как това е било позволено, но местните власти го обявиха за фалшиво:

Earlier, Russian Z-channels leaked an order about housing troops in the professional college dormitory. After the strike, locals commented that "it wasn't random," referencing military use of civilian facilities.



After the order leak, Telegram channel admins apparently got… pic.twitter.com/RRLVoOn9tj — WarTranslated (@wartranslated) May 22, 2026