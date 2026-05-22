Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви, че международните гаранции за сигурността на Украйна, предвидени в Будапещенския меморандум от 1994 г., не са били изпълнени. Затова сега на страната, нападната от Русия, трябва да бъдат предоставени надеждни гаранции за сигурност. Наследникът на Виктор Орбан на премиерския стол в Унгария припомни документа, чиято цел бе Руската федерация, САЩ и Великобритания да са гаранти за териториалната цялост и суверенитета на Украйна в замяна на отказ на Киев от ядрените оръжия, останали от съветската епоха.

Днес, вече повече от 4 последователни години, една от тези държави води пълномащабна война срещу украинската страна.

Според Мадяр международната общност не е изпълнила задълженията си във връзка с меморандума. „Проблемът е, че международната общност не е изпълнила задачата си и не е гарантирала целостта и независимостта на Украйна“, каза той в интервю.

Премиерът на Унгария подчерта, че сега е необходимо да се постигне мирно споразумение между Киев и Москва, което да предостави „реални гаранции за сигурност“ на Украйна, а не да е поредното парче хартия, което да бъде пренебрегнато.

Наскоро Мадяр заяви, че Украйна има пълното право да защитава суверенитета и териториалната си цялост от руската агресия с всички налични средства.

„Украйна е жертва на агресия и има правото да защитава суверенитета и териториалната си цялост с всички възможни средства. Важно е да се помни, че нейната независимост и граници бяха гарантирани от международни споразумения, включително Будапещенския меморандум“, подчерта той.

