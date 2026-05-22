Военното разузнаване на САЩ към Конгреса: Украйна си върна окупирани земи за пръв път от 2023 г.

За първи път от 2023 г. насам Въоръжените сили на Украйна са успели да си възвърнат територия, а не само да губят. Става въпрос за приблизително 400 квадратни километра – а украинските успехи започнаха, след като Илон Мъск най-накрая блокира Starlink, така че руската армия да не може да го ползва. Информацията за връщането на украински земи вече беше предадена от Actualno.com - става въпрос основно за Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе (Днепропетровска и Запорожка област), но сега тази информация вече е факт в официален доклад, подготвен за Конгреса от Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA), предаде Bloomberg - ОЩЕ:

According to our data, in April the net gains of the Russian armed forces were approximately 94km².



Russian offensive attempts continue to struggle, while the frontline on the southern front has largely consolidated after the Hulijaipole offensive of February and March.



В същото време, според оценки на DIA, към март руската армия като цяло е поддържала предимство пред украинските въоръжени сили по повечето бойни показатели, включително приблизително трикратно числено превъзходство.

Според американското разузнаване обаче, военните възможности на Русия са били "временно, но значително нарушени" след деактивирането на терминалите Starlink. Руските военни ги използваха за координиране на операции и насочване на удари с дронове по стратегически цели. Терминалите бяха деактивирани през февруари 2026 г. В допълнение към спирането на Starlink, блокирането на Telegram - този път това е действие на Кремъл, който руските военни също активно използваха за координация, също оказа влияние.

Ексминистърът на цифровата трансформация на Украйна и настоящ министър на отбраната на страната Михайло Федоров заяви, че комбинация от два фактора - спирането на Starlink и увеличаващите се постоянно украински възможности за удари с дронове със среден обсег - е помогнала за обръщане на хода на боевете. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че по украински данни руските загуби от началото на 2026 г. надхвърлят 145 000 войници, като близо 86 000 са убити, най-малко 59 000 са тежко ранени, а над 800 са пленени. - ОЩЕ: Война на интелекти, а не на ресурси: С удари от всяка точка на Земята Украйна обърна всичко

⚰️ Ukraine aims to make Russia pay at least 200 troops for every kilometer of advance



According to Defense Minister Fedorov, Russia was losing 67 soldiers per square kilometer of advance in October, but by March that number had risen to 254.



Earlier, Russian Z-channels leaked an order about housing troops in the professional college dormitory. After the strike, locals commented that "it wasn't random," referencing military use of civilian facilities.



А междувременно, САЩ одобриха продажбата на Украйна на 108 млн. долара пакет за поддръжка на ПВО система Hawk.