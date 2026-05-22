Войната в Украйна:

Андрий Сибиха: Случва се повратен момент във войната

22 май 2026, 12:13 часа 312 прочитания 0 коментара
Снимка: Х/Andrii Sybiha
Случва се повратен момент във войната - това са думи на външния министър на Украйна Андрий Сибиха по време на неформална среща на Съвета Украйна-НАТО в Хелсингборг. Човешките ресурси на Русия вече не са решаващото предимство във войната, заяви той. И добави, че на този етап вече Украйна не е страната, която просто моли за помощ, а самата тя е доставчик на сигурност, донор и партньор, готов да сподели опита си със съюзниците.

Той подчерта, че "натискът върху Москва се засилва" и призова всеки член на НАТО да допринесе за отбраната на Украйна. "Тази инвестиция ще донесе най-големия мирен дивидент в нашия живот", каза министърът. Изказването му на срещата е публикувано на сайта на МВнР на Украйна.

война Украйна Андрий Сибиха
Елена Страхилова Редактор
