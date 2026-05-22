Андрий Сибиха: Случва се повратен момент във войната

Случва се повратен момент във войната - това са думи на външния министър на Украйна Андрий Сибиха по време на неформална среща на Съвета Украйна-НАТО в Хелсингборг. Човешките ресурси на Русия вече не са решаващото предимство във войната, заяви той. И добави, че на този етап вече Украйна не е страната, която просто моли за помощ, а самата тя е доставчик на сигурност, донор и партньор, готов да сподели опита си със съюзниците.
Той подчерта, че "натискът върху Москва се засилва" и призова всеки член на НАТО да допринесе за отбраната на Украйна. "Тази инвестиция ще донесе най-големия мирен дивидент в нашия живот", каза министърът. Изказването му на срещата е публикувано на сайта на МВнР на Украйна.
I was pleased to take part in the informal NATO-Ukraine Council ministerial meeting in Helsingborg together with the foreign ministers of NATO allies.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 21, 2026
We are at a pivotal moment in the war, and the pressure mounts on Moscow. Ukraine holds the line, and Russia's manpower is no…