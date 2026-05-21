"Авторитетите" или... "авторите": Зрелостниците масово не разбраха за какво пишат на матурата (СНИМКИ)

Сериозно объркване е настанало масово сред зрелостниците на тазгодишната задължителна матура по български език и литература на последния въпрос №41. В него традиционно дванадесетокласниците трябваше да избират да пишат текст измежду два варианта - интерпретативно съчинение на тема "Пътят към себе си" по произведението "Песента на колелетата" на Йордан Йовков или есе на тема "Авторитетите днес".

Традиционно мнозинството от зрелостниците избират да пишат есе, без значение от темата му, поради по-сложната терминология и нуждата от повече знания за писане на литературно съчинение. Часове след края на изпита обаче социалните мрежи се изпълниха със сигнали на абитуриенти, които се оказа, че са объркали темата на есето и вместо за "Авторитетите днес" са писали за... "Авторите днес". Actualno.com събра реакции от социалните мрежи:

Още: Отговорите на матурата по български език и литература за 12. клас за 2026 г.

Иначе над 53 хиляди зрелостници се явиха на задължителната матура на 20 май. За втория ДЗИ по профилиращ предмет на 22 май заявленията са над 24 000, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - над 28 000. Изпитният вариант, който беше изтеглен, беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Ангажирани са 13 800 квестори.

Припомнете си изпитния вариант и ключа с верните отговори на изпита по БЕЛ тук:

Още: Ясна е темата, по която пишат зрелостниците на матура 2026 по български език и литература