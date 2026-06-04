Проф. Вълчев пред ректорите: Образованието остава приоритет въпреки сложния бюджет

Политиката за повишаване на качеството на висшето образование у нас ще бъде продължена, а секторът остава ключов приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация в страната. Това декларира министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на работна среща с ректорите на висшите училища в България. Представителите на академичната общност се запознаха с основните приоритети на Министерството на образованието и науката (МОН). Проф. Вълчев изрази пълна готовност за открит и конструктивен диалог по всички натрупани въпроси.

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"Системата на висшето образование е една от най-реформираните у нас и това се оценява както с вътрешни, така и с външни инструменти", подчерта министърът. Той бе категоричен, че ведомството ще продължи активно да насърчава и финансира научноизследователската дейност в университетите.

Важните акценти

Един от основните акценти по време на разговорите бе поставен върху педагогическите специалности. Проф. Вълчев отправи директен призив към ректорите да наложат строг контрол и да не допускат компромиси с дипломирането на недобре подготвени студенти, които утре ще влязат в класните стаи.

„Качествената подготовка на бъдещите учители е основополагаща. Това е ключов фактор не само за нивото на средното образование у нас, но впоследствие рефлектира директно и върху самото висше образование“, изтъкна образователният министър.

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По време на срещата бяха дискутирани и няколко стратегически за висшите училища теми:

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В мащабната среща от страна на министерството се включиха още заместник-министрите проф. Сеня Терзиева и акад. Николай Витанов, началникът на кабинета Георги Балджиев, както и директорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова.