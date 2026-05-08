Фон дер Лайен поздрави Радев: Заедно за по-силна България и Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за министър-председател на България.
"Поздравления за Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България. Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", написа тя в профила си в социалната мрежа "X".
Congratulations to Rumen Radev on becoming Prime Minister of Bulgaria.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2026
At a time of profound geopolitical change, we have a strong agenda to work on.
From security and defence to jobs, competitiveness and energy independence.
Together we move forward, for Bulgaria and for…
Кабинетът "Радев" бе избран от 52-ото Народно събрание със 122 гласа "за". Структурата и състава на правителството с министър-председател Румен Радев бе гласуван от самостоятелното мнозинство на "Прогресивна България".