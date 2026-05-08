Фон дер Лайен поздрави Радев: Заедно за по-силна България и Европа

08 май 2026, 12:10 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за министър-председател на България.

"Поздравления за Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България. Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", написа тя в профила си в социалната мрежа "X".

Кабинетът "Радев" бе избран от 52-ото Народно събрание със 122 гласа "за". Структурата и състава на правителството с министър-председател Румен Радев бе гласуван от самостоятелното мнозинство на "Прогресивна България".

Виолета Иванова
