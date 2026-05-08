Цветомир Найденов обяви новия "майстор" на ЦСКА 1948: кой е "ХЕКТОООООООООООР"?

Цветомир Найденов, който е финансовият благодетел на втория във временното класиране на Първа лига ЦСКА 1948 пусна интересна публикация в социалните мрежи, с която най-вероятно обявява новото попълнение на клуба. "Червените" със сигурност ще се нуждаят от силна лятна селекция, тъй като почти са си гарантирали участие в европейските клубни турнири за следващия сезон. Найденов представи на последователите си Хектор Куеляр - 25-годишен боливийски полузащитник.

Цветомир Найденов обяви "ХЕКТОООООООООООР"

В публикацията си Цветомир Найденов е пуснал снимка на Куеляр, като я е съпроводил с "ХЕКТОООООООООООР! ХЕКТООООООООООР!" Така той не изневерява на атрактивния си стил, с който обикновено обръща внимание на футболните си занимания чрез социалните мрежи. Най-вероятно Хектор Куеляр ще бъде и първото попълнение за летния трансферен прозорец на ЦСКА 1948. След изиграването на 32 кръга от Първа лига "червените" са на второ място с актив от 62 точки - 19 победи, 5 равенства и 8 загуби. Те имат предимство от 2 пункта пред третия Лудогорец и 3 пред четвъртия ЦСКА.

Хектор Куеляр е оценен на 750 000 евро

Хектор Куеляр е полузащитник от Бразилия. Титулярната му позиция е тази на дефанзивния халф, но в не един случай е играл и по-напред по терена, и като централен защитник. В момента той е капитан на родния си Олуейс Реди. Там той е капитан, като от началото на сезона той е изиграл 9 мача във всички турнири, в които е вкарал 1 гол и е дал 1 асистенция. Като се има предвид, че сезона в Боливия е започнал в началото на април, статистиката му не изглежда лоша. Според специализирания сайт "transfermarkt" Хектор Куеляр е оценен на 750 000 евро.

